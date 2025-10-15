कार्य सम्पादन मुल्यांकन मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा १३ अ‍ौ स्थानमा

सरस्वती न्यौपाने
२९ आश्विन २०८२, बुधबार ०८:५६
रसुवा ।

नेपाल सरकार को गृह मन्त्रालय ले प्रकाशित गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अन्तरगत को बार्षिक मुल्याङकन नतिजा अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा ले ९३ दशमलव ४८ अंक प्राप्त गर्दै देशभर वाट १३ अ‍ौ स्थान हासिल गरेको छ ।

गृहमन्त्रालय ले देशभर का ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडियो तथा कार्यालय को सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे अनुसार को सर्वोकृष्ट श्रेणिमा परेको हो ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअन्तर्गतको वार्षिक मूल्यांकन नतिजा अनुसार रसुवाको प्रदर्शन ‘सर्वोत्कृष्ट’ श्रेणीमा परेको हो। गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ तथा कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

रिपोर्ट अनुसार गृह मन्त्रालयका अनुसार शान्ति–सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन तथा सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, विकास–निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासनजस्ता सूचकहरूलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको हो।रिपोर्ट अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले ९५ दशमलव ७१ अंकसहित पहिलो स्थान हासिल गरेको छ ।

रसुवाको यो नतिजाले जिल्लाको प्रशासनिक कार्यक्षमता, सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार भएको संकेत गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

