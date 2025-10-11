नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले गत वर्षको मुनाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने

काठमाडौँ
नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार भएको १६औं वार्षिक साधारण सभाले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
सभाले कर प्रयोजनका लागि १.३१५७८९४७ प्रतिशतले हुन आउने ४२ लाख ६३ हजार १५७.८९ लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष सुजित कुमार शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभामा संचालक समितिका सदस्य, सेयरधनी तथा कम्पनीको व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
