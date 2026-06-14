सम्पदा संरक्षणको आवाज बनेका नेपाल समाचारपत्रका सहायक सम्पादक महर्जनसहित सात पत्रकार सम्मानित

ललितपुर ।
ललितपुरको सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्द्धन गर्न सञ्चारमाध्यम मार्फत भूमिका निर्वाह गर्ने सात जना पत्रकारलाई ललितपुर महानगरपालिका– ५ वडा कार्यालयले पहिलो पटक सुशासन पत्रकारिता सम्मान– २०८३ प्रदान गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रका सहायक सम्पादक सुनील महर्जन, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, श्याम स्मृत, सुविनकुमार श्रेष्ठ, विश्वन्तर शाक्य, सनीराज शाक्य र रामराजा बज्राचार्यलाई सो सम्मान प्रदान गरेको हो ।
ललितपुर महानगरपालिका – ५ वडा कार्यालयले आईतबार आयोजित बृहत वडाभेलाको अवसरमा पत्रकारहरुलाई सो सम्मान प्रदान गरिएको थियो। सम्मानित हुने पत्रकारहरुलाई ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जली शाक्यले फुलमाला लगाई र मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानपत्रमा कला, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन र वडाले गरेका पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास तथा असल अभ्यास र सुशासनको प्रवद्र्धनमा पनि योगदान पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । सो अवसरमा सञ्चारकर्मी हर्कबहादुर श्रेष्ठ, सुदर्शन महर्जन र सुनीता विश्वकर्मालाई कदर प्रदान गरिएको थियो ।
वडाले यो सम्मान पहिलो पटक प्रदान गरिएको वडाअध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।सञ्चारमाध्यममा आएका सकारात्मक समाचार र आलोचना टिप्पणीसहित दुवै खालका समाचारको मर्मलाई आत्मसात गर्दै काम गर्दै आएको अवस्थामा पत्रकारिता भूमिकालाई आत्मसात गरी सम्मान गरिएको वडाअध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।
सोही अवसरमा नेपालको परम्परागत नृत्य संस्कृतिको संरक्षण र अनुसन्धानमा जीवन समर्पित गर्नुभएकी नृत्यकलाविद् वीणा जोशी (राजभण्डारी) लाई ललितपुर गौरव सम्मान प्रदान गरिएको थियो । उहाँको १५ सय पृष्ठको नेवाः समुदायको मुखुण्डो नाच हालै प्रकाशित भएको थियो।सो सम्मानको नगद राशि २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी बडीबिल्डर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित खेलाडी उर्मिला श्रेष्ठलाई ललितपुर विशेष सम्मान प्रदान गरिएको थियो । सो सम्मानको नगद राशि पनि २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
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