सर्लाहीमा खोलाको बाढीले सडक भत्किँदा यात्रु हैरान

काठमाडौं ।
सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका–३ मा रहेको हुलाकी सडक लखनदेही खोलामा आएको बाढीले भत्काएपछि यात्रुहरूलाई आवतजावतमा कठिनाइ भएको छ। बाढीले करिब डेढ सय मिटर लामो र १० फिट गहिरो खाल्डो बनाएको छ, जसमा पानी जमेको छ। यात्रुहरूले पैदल, साइकल वा मोटरसाइकलमा खाल्डो पार गर्न शुल्क तिर्नुपरेको छ — पैदल १०, साइकल २०, र मोटरसाइकल १०० रुपैयाँ।
स्थानीय युवाहरूले बाँस, काठ र डोरीको प्रयोग गरी अस्थायी लच्का बनाएर यात्रुलाई सहयोग गरिरहेका छन्। सडक मर्मत नभएसम्म यात्रुहरूलाई दैनिक खर्चेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिहरूले सडक विभागसँग समन्वय गरिरहेको जनाएका छन्। तत्काल समाधानस्वरूप इँटाका टुक्रा प्रयोग गरेर सडक खुलाउने तयारी भइरहेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा पुल वा कच्वे निर्माण गर्ने योजना पनि बनाइएको छ।
