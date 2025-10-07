बस यात्राका क्रममा युवकको मृत्यु

काठमाडौं ।

काठमाडौंबाट नुवाकोटको किस्पाङ जाँदै गरेको बसमा अचेत भएका २५ वर्षीय अमृत विश्वकर्माको मृत्यु भएको छ। विदुर नगरपालिका–९ लामाटारका विश्वकर्मा ढुंगे आइपुगेपछि अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए।

उपचारका लागि त्रिशूली अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका अनुसार अत्यधिक लागूऔषध सेवनका कारण मृत्यु भएको देखिएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनीलाई उनका साथीहरूले काठमाडौंबाट घर फर्किन बस चढाइदिएका थिए। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक विक्रम लामाले जनाएका छन्।

