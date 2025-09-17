सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क भुक्तानीमा क्यास ब्याक अफर

काठमाडौँ
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो बीमा शुल्क भुक्तानी ई–सेवा र खल्तीमार्फत गर्ने ग्राहकका लागि क्यास ब्याक अफर ल्याएको छ ।

कम्पनीले जनाएको अनुसार बीमालेख नवीकरण मिति अगावै वा नवीकरण मिति पछि सात दिनभित्र प्रिमियम तिर्ने ग्राहकले बीमाशुल्कको ०.५ प्रतिशत वा अधिकतम एक हजार रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् ।

यो अफर असोज १ देखि मंसिर २९, २०८२ सम्म लागू हुनेछ । कम्पनीका अनुसार, यस योजनाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बीमा सेवा अझ सहज, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

थप जानकारीका लागि ९८०१२३४४४४ वा ०१–४५३६१२६÷२७÷२८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । साथै, [email protected]मा इमेल पठाउन सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com