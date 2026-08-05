भजनमा जाम भो हिड रेसुंगा

गुल्मी, (नेस)। लोक तथा भजन गायक हरि खत्रीले गुल्मीको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य रेसुंगालाई केन्द्रमा राखेर भजन गीतिसंग्रह जाम भो हिड रेसुंगा सार्वजनिक गरेका छन्।
भजनले धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई उजागर गरेको छ। गीतमा हरि खत्रीसगै सुशीला गौतम र दयासागर पन्थीको स्वर, शब्द रामप्रसाद पन्थी र सन्तोष क्षेत्रीको शब्द तथा हरि खत्रीको लय छ।
रेसुंगा क्षेत्रमा नै छाया“कन गरिएको भिडियोमा रेसुंगाका मन्दिर, प्राकृतिक दृश्य, धार्मिक सम्पदा तथा त्यहा“ पुग्ने भक्तजन र पर्यटकका गतिविधिलाई समेटिएको छ।
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