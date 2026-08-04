नयाँ ट्याटुबारे बन्नी एक्सओको स्पष्टीकरण, यो सम्बन्धविच्छेदको संकेत होइन

काठमाडौँ।
पोडकास्ट प्रस्तोता तथा सामाजिक सञ्जालकी चर्चित व्यक्तित्व बन्नी एक्सओले आफ्नो नयाँ ट्याटुलाई लिएर फैलिएको चर्चाबारे स्पष्टीकरण दिएकी छन्। उनले उक्त ट्याटुको आफ्नो पूर्वपति तथा अमेरिकी गायक जेली रोलसँग भएको सम्बन्धविच्छेदसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएकी हुन्।
हालै उनले इन्स्टाग्राम स्टोरीमार्फत आफ्नो नयाँ ट्याटुको तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले त्यसलाई हालै भएको सम्बन्धविच्छेदसँग जोडेर चर्चा गरेका थिए। तर बन्नी एक्सओले यो ट्याटु आफू र आफ्ना साथीहरूले साझा गरेको विशेष सम्झनाको प्रतीक मात्र भएको स्पष्ट पारेकी छन्।
४६ वर्षीया बन्नी एक्सओले आफ्नो हातमा ‘टाइम कास्ट अ स्पेल अन यु’ भन्ने वाक्य ट्याटु बनाएकी छन्। यो चर्चित रक ब्यान्ड ‘फ्लीटवुड म्याक’को लोकप्रिय गीत ‘सिल्भर स्प्रिङ्स’को एक पंक्ति हो। उक्त गीतलाई प्रायः प्रेम सम्बन्ध टुट्ने घटनासँग जोडेर हेरिने भएकाले धेरैले उनको ट्याटुलाई पनि त्यही अर्थमा व्याख्या गरेका थिए।
बढ्दो अड्कलबाजीपछि बन्नी एक्सओले इन्स्टाग्राम स्टोरीमार्फत यो ट्याटु आफू र आफ्ना साथीहरूले एउटै डिजाइनमा बनाएको र यो उनीहरूबीचको अविस्मरणीय क्षणको सम्झना मात्र भएको बताइन्। त्यसपछि उनले आफ्ना साथीहरूसँग ‘सिल्भर स्प्रिङ्स’ गीतमा रमाउँदै गाइरहेको र नाचिरहेको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिन्। उनले यही विशेष पलको सम्झनामा सबैले एउटै ट्याटु बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
बन्नी एक्सओ र जेली रोलको सम्बन्धविच्छेद १७ जुलाई २०२६ मा कानुनी रूपमा टुंगिएको थियो। दुवैले ९ मेमा अलग हुने निर्णय गरेका थिए, जससँगै करिब एक दशक लामो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको थियो। यद्यपि सम्बन्धविच्छेदपछि पनि उनीहरूले एकअर्काप्रति सम्मान कायम रहेको र कुनै कटुता नरहेको बताउँदै आएका छन्।
दुवैसँग एकअर्कासँग सम्बन्धित ट्याटु पनि छन्। जेली रोलले निधारमा ‘म्युजिक म्यान’ ट्याटु बनाएका छन् भने बन्नी एक्सओले आफ्नो खुट्टामा ‘मेरिड अ म्युजिक म्यान’ ट्याटु बनाएकी छन्। साथै, उनका शरीरमा रहेका धेरै क्रसका ट्याटु उनको पेन्टेकोस्टल इसाई आस्थाको प्रतीक मानिन्छन्।
बन्नी एक्सओ लामो समयदेखि चर्चित रक गायिका स्टिभी निक्सकी प्रशंसक पनि हुन्। उनले सन् २०२३ मा स्टिभी निक्सको बार्बी डलको अनबक्सिङ भिडियो सार्वजनिक गर्दै नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको सङ्गीत चिन्न थालेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन्। साथै, भविष्यमा आफ्नो पोडकास्टमा स्टिभी निक्सलाई आमन्त्रण गर्ने इच्छा पनि उनले व्यक्त गरेकी छन्।
नयाँ ट्याटुलाई लिएर फैलिएको चर्चाबीच बन्नी एक्सओको स्पष्टीकरणपछि यो ट्याटु सम्बन्धविच्छेदको प्रतीक नभई साथीहरूसँग बिताएको अविस्मरणीय क्षणको सम्झना भएको स्पष्ट भएको छ।
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