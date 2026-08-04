संस्कृति र तेजस्वी सेमिफाइनलमा

काठमाडौं, (नेस) ।
आयोजक संस्कृति शिक्षा सदन र तेजस्वी एकेडेमी १० औं टोप्स अन्तरविद्यालय फुटसल प्रतियोगिताको सिनियर गल्र्समा सोमबार सेमिफाइनला प्रवेश गरेका छन् ।
टिम अफ प्रोग्रेसिभ स्कुल (टोप्स) को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार भइरहेको प्रतियोगितामा संस्कृतिले निम्बल एकेडेमीलाई १–० तथा तेजस्वीले पास्कल इन्टरनेसनल एकेडेमीलाई १–० गोलले पराजित गरे ।
तार्केश्वर नगरपालिकाको लोलाङस्थित आयोजक संस्कृतिमै भइरहेको प्रतियोगिताको सिनियर गल्र्समै इडिफाइ इन्टरनेसनल स्कुलले काठमाडौं लिटिल ब्लोसम्सलाई २–० तथा ल्यान्डमार्क एकेडेमीले बेलमोन्ट इन्टरनेसनल स्कुललाई २–० ले हराउदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे ।
प्रतियोगिताको टोप्सका अध्यक्ष भरतमणि पोखरेलले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे । दोश्रो दिन मंगलबार जुनियर ब्वाइजको खेल हुनेछ ।
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