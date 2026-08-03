हिजो के भएको हो सुस्तामा?

काठमाडौँ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता सीमा क्षेत्रमा शनिबार (साउन १७) भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) र स्थानीयबीच सीमा क्षेत्रको माटो सम्याउने विषयलाई लिएर केहीबेर तनावको अवस्था सिर्जना भयो। स्थानीयको विरोधपछि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले हस्तक्षेप गर्दै भारतीय एसएसबीको टोलीलाई फिर्ता पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सिमाङ्कन भएको छैन। दुवै देशबीच सिमाङ्कन नहुँदासम्म ‘स्टाटस–को’ (यथास्थिति) कायम राख्ने सहमति छ। त्यसैले उक्त क्षेत्रको केही जमिनमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्।
यसअघि साउन १५ गते नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीयले अस्थायी बाँध निर्माण सुरु गरेका थिए। त्यसक्रममा नेपाली सशस्त्र प्रहरी र भारतीय एसएसबीबीच समन्वय भएपछि स्टाटस–को कायम राख्दै नेपालतर्फ करिब २५ मिटर जमिन छोडेर अस्थायी बाँध निर्माण गरिएको थियो।
त्यसपछि स्थानीयले भेलरको रुख नजिक केही माटो थुपारेका थिए। शनिबार सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको उपस्थितिमा उक्त माटो सम्याउने काम सम्पन्न भएको थियो। तर त्यसको केही समयपछि भारतीय एसएसबीका करिब १५ जना सुरक्षाकर्मी सिभिल पोसाकमा आएर पुनः माटो सम्याउन थालेको भन्ने खबर फैलिएपछि सुस्ता गाउँका करिब २५० स्थानीय घटनास्थलमा पुगेर विरोध जनाएका थिए।
सूचना पाएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेर भारतीय एसएसबीलाई तत्काल फिर्ता पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार हाल सुस्ताको अवस्था सामान्य रहेको छ। घटनाबारे स्थानीय तहमा भारतीय समकक्षी सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताए।
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