स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ ओएनएम सार्वजनिक, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका पद हटाइए

काठमाडौं।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचना सार्वजनिक भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि विभिन्न मन्त्रालयहरूको नयाँ ओएनएम तथा दरबन्दी स्वीकृत भएको जानकारी दिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि नयाँ स्वीकृत संरचनाको विवरण प्राप्त गरेको हो।
नयाँ ओएनएमअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा रहेका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका पदहरू हटाइएको छ। यससँगै मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय फेरबदल गरिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयको कुल दरबन्दी पनि अघिल्लो संरचनाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। नयाँ संरचनाले मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूपलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने उद्देश्य राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
नयाँ ओएनएममा विभिन्न महाशाखा, शाखा तथा पदहरूको पुनर्संरचना गरिएको छ भने जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा पुनर्व्यवस्थित गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्वीकृत ओएनएमअनुसार अब कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
यद्यपि, नयाँ संरचनाअनुसार कुन-कुन पद थपिए वा कटौती भए, कुल दरबन्दी कति कायम गरियो तथा विभागगत संरचनामा भएका परिवर्तनबारे विस्तृत विवरण भने मन्त्रालयले क्रमशः सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
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