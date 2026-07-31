काभा च्याम्पियन्सिपमा नेपाल पुछारमा

काठमाडौं ।

पाकिस्तानमा भएको सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन (काभा) च्याम्पियनसिप २०२६ मा नेपाल पुछारमा रहेर प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ । पाँचौं स्थानको प्लेअफ खेलमा नेपाललाई काजाकस्तानले हराएको हो । योसँगैं नेपालले ६ राष्ट्र सम्मिलित यस प्रतियोगितामा सबै खेलमा हार बेहोरेको छ । यसअघि नेपालले श्रीलंका, बंगलादेश, काजाकस्तान, उज्बेकिस्तान र पाकिस्तानसँग हारेको थियो ।

नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीलाई प्रतियोगितामा खेल्न अघि नेपाल भलिबल संघले नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो । संघले नेपाली टोली फाइनलमा पुगेमा ३ लाख नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो । तर, प्रोत्साहित स्वरुप नगद पुरस्कार दिने भने पनि नेपाली टोलीले भने एक खेलमा पनि जित हासिल गर्न सकेन ।

यद्दपि लिग चरणमा नेपालले तीन टोलीसँग भने प्रतिस्पर्धात्मक खेल देखाए पनि हार्नु परेको थियो । कजाकस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशविरुद्धका खेलहरूमा नेपाल अन्तिम र निर्णायक सेटलाई विजयी सेट बनाउन सकेन । यी तीनै खेलमा नेपाल ३–२ सेटमा पराजित हुनु परेको थियो । अन्य दुई खेलमा उज्बेकिस्तान र पाकिस्तानसँग भने नेपाल ३–० को सोझो सेटमा हारेको थियो ।

पाकिस्तान च्याम्पियन
प्रतियोििगताको उपाधि आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानले नै जितेको छ । फाइनल खेलमा बंगलादेशलाई २५–२०, २५–१६ र २५–२० को सोझो सेटमा हराएर पाकिस्तान च्याम्पियन बनेको हो । यस्तै, तेस्रो स्थानको प्लेअफमा श्रीलंकाले उज्वेकिस्तानलाई ३–२ को सेटमा पराजित गरेको थियो ।

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