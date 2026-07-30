प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समन्वय बैठक

काठमाडौँ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा देखिएको डुबान समाधान गर्ने विषयमा प्राप्त भएको प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बिहीवार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा समन्वय बैठक बस्यो ।
प्रतिवेदनले औँल्याएको कामलाई समन्वयात्मक रूपमा सम्पन्न गर्न, सामूहिक हितको काममा समन्वय, सहकार्य र समान मत निर्माण गर्न तथा समस्या समाधान गर्दा आगामी दिनमा फेरि अर्को समस्या आउन नदिन समन्वयात्मक बैठक बसेको हो ।
बैठकमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटा, महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरेश राई, विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपाल, वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राई, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीसहित अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले आन्तरिक तथा वाह्य समन्वय बलियो बनाउन, डुबानको समस्या समाधान गर्दा अरू सेवा वितरण तथा व्यवस्थापन नबिग्रिने सुनिश्चित गर्न, समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रका कार्यालय, स्थानीय तथा व्यवसायीहरूको समान धारणा बनाएर समूहगत काम गर्न निर्देशन दिँदै भन्नुभयो– ‘भत्काउने काम जति छिटो हुन्छ । बनाउने काम पनि उत्तिकै छिटो सम्पन्न गर्नुहोला । भत्किएको भाग यत्तिकै खुला रहनुहुँदैन ।’
बैठकमा डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख देवकोटाले, आरसीसी ढलान गरेर पानीको निकास दिने र त्यसलाई खोल्न मिल्ने स्ल्यापले छोप्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । ‘यसो गर्दा मनसुन पूर्व स्ल्याप खोलेर सफाइ गर्न सकिने, आवश्यकता आधारमा मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकले बन्द गरिएका ढल लाइनहरूको निकास सुचारु गर्ने र वर्षाद्को पानी बग्ने नाली खोल्ने, छोपिएका संरचना खोल्ने क्रममा उत्पादन भएको निर्माणजन्य फोहर व्यवस्थापन गर्ने, ढल छोपिएको ठाउँ खोल्दा भेटिने फोहर सफा गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने, यसरी छोपिएको ढल हटाएपछि त्यस ठाउँमा ग्रीट कभर वा स्ल्याप कभर लगाएर सुरक्षित संरचना बनाउने, यस क्षेत्रको सम्भावित डुबान व्यवस्थापन गर्न तथा आवागमन सहज बनाउन नियमित अनुगमन र सरसफाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यी निर्णयहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन विभाग, महानगर प्रहरी बल र वातावरण व्यवस्थापन विभाग, संघीय संरचनामा रहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँ र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बुधवारबाट अवरोध भएका संरचना भत्काउने काम थालिएको छ ।
बर्खाको पानीले माइतीघर मण्डला क्षेत्र जलमग्न भएर सवारी साधन तथा यात्रुहरूलाई आवागमनमा असहज हुन थालेपछि साउन ५ गते कार्यवाहक प्रमुख डंगोल नेतृत्वमा पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा वितरण गर्ने कार्यालयका पदाधिकारी तथा प्रभावित क्षेत्रका कार्यालय र स्थानीयसहितले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि समस्या समाधानका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यवाहक प्रमुखको निर्देशनपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक अध्ययन समितिले स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेर साउन ७ गते बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले डुबानको मुख्य कारण आसपास क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दाको प्राविधिक त्रुटि, जल प्रवाह क्षेत्रमा अतिक्रमण र प्राकृतिक जलशोषक क्षेत्रको विनाश रहेको औँल्याएको छ ।
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