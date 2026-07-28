दक्षिण एसियाको इन्टरनेट पूर्वाधार सुदृढ गर्न एपीएनआईसी र सानोगबीच साझेदारी

काठमाडौं।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा इन्टरनेट पूर्वाधारलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले एसिया प्यासिफिक नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टर (एपीएनआईसी) र साउथ एसिया नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप (सानोग) बीच समझदारी भएको छ।
काठमाडौंमा भएको समझदारीपत्रमा एसिया प्यासिफिक नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टरका महानिर्देशक जिया रोङ लो र साउथ एसिया नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुपका अध्यक्ष रूपेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सहकार्यले खुला, स्थिर र सुरक्षित इन्टरनेट विकासका लागि दुवै संस्थाबीच सहकार्यको आधार तयार गर्ने जनाइएको छ।
समझदारीअनुसार दुवै संस्थाले दक्षिण एसियाका सञ्जाल इन्जिनियर तथा सञ्चालकहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त तालिम र विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
यस सहकार्यअन्तर्गत इन्टरनेट सुरक्षा र सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन इन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण ६, स्रोत सार्वजनिक कुञ्जी पूर्वाधार तथा मार्ग उत्पत्ति प्रमाणीकरणजस्ता महत्वपूर्ण प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा विशेष जोड दिइनेछ।
ज्ञान आदान–प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै संस्थाले साउथ एसिया नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुपका सम्मेलन तथा एसिया प्यासिफिक नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टरका क्षेत्रीय कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन्।
यस रणनीतिक सहकार्यले दक्षिण एसियाली प्राविधिक समुदायलाई जोड्नुका साथै विश्वव्यापी इन्टरनेट व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहभागिता बढाउन र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
एसिया प्यासिफिक नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टर अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा रहेको गैर–नाफामूलक संस्था हो, जसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि क्षेत्रीय इन्टरनेट रजिस्ट्रीका रूपमा काम गर्दै आएको छ। यसले इन्टरनेट ठेगाना व्यवस्थापन, तालिम तथा सुरक्षित र स्थिर इन्टरनेट विकासका लागि विभिन्न पहल गर्दै आएको छ।
साउथ एसिया नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप काठमाडौंमा सचिवालय रहेको गैर–नाफामूलक क्षेत्रीय मञ्च हो। यसले दक्षिण एसियाका सञ्जाल सञ्चालक, इन्जिनियर तथा प्रविधि विज्ञहरूबीच सहकार्य, ज्ञान आदान–प्रदान र इन्टरनेट पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।
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