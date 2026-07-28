सडकबीचका विद्युत् पोल हटाइने, स्थानीय तहसँग समन्वय सुरु

काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक विस्तार, यातायात सञ्चालन र सार्वजनिक सुरक्षामा बाधा पुर्याइरहेका मुख्य सहरी सडकबीचका विद्युत् पोल स्थानान्तरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय सुरु गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रमअन्तर्गत सडकबीचका जोखिमयुक्त पोल हटाउने तथा भूमिगत विद्युत् प्रणाली भएका क्षेत्रमा प्रयोगविहीन पुराना पोल, तार र केबल व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको हो। यस कार्यक्रमले सडक सुरक्षा, सहरी सौन्दर्यीकरण र विद्युत् पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
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