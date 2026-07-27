समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि श्रमदान

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै दलहरू स्थापना भए, धेरै नाराहरू उठे, तर आम नागरिकले चाहेको सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र श्रमको सम्मान अझै पनि पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । यही परिवेशमा श्रम संस्कृति पार्टीले श्रमलाई राष्ट्र निर्माणको मूल आधार मान्दै श्रमदानको संस्कृतिलाई जनआन्दोलनका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो केवल राजनीतिक अभियान होइन, आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने सामाजिक र नैतिक अभियान पनि हो ।
श्रम संस्कृति पार्टीको मूल विश्वास के हो भने, देशको समृद्धि भाषण, आश्वासन वा नाराले होइन, इमानदार श्रम, उत्पादन र नागरिकको सहभागिताबाट सम्भव हुन्छ । त्यसैले श्रम संस्कृति पार्टीले श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रमिकलाई राष्ट्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो गाउँ, टोल र समाजको विकासमा श्रमदानमार्फत सहभागी हुन प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ ।
श्रमदान नेपाली समाजका लागि नयाँ अवधारणा होइन । हाम्रो समाजमा सडक बनाउने, विद्यालय निर्माण गर्ने, खानेपानीका मुहान संरक्षण गर्ने, मठमन्दिर र सार्वजनिक स्थल सफा गर्नेजस्ता कामहरू परम्परादेखि नै सामूहिक श्रमबाट सम्पन्न हुँदै आएका छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो संस्कार कमजोर बन्दै गएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले यही मौलिक परम्परालाई आधुनिक विकाससँग जोड्दै पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
श्रमदानले केवल भौतिक संरचना निर्माण मात्र गर्दैन, यसले नागरिकमा अपनत्व, जिम्मेवारी, अनुशासन र सामाजिक एकताको भावना पनि विकास गर्छ । जब जनता आफैं विकास निर्माणमा सहभागी हुन्छन्, उनीहरू सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति बढी जिम्मेवार बन्छन् । यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग कम गर्न, विकास लागत घटाउन र जनसहभागिता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
आज नेपालले बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, कृषि उत्पादनमा गिरावट र बढ्दो आयातको चुनौती सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रमको सम्मान गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु समयको आवश्यकता हो । श्रम संस्कृति पार्टीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, वातावरण संरक्षण र स्थानीय उत्पादनलाई श्रमदान र श्रम संस्कृतिसँग जोडेर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीले युवालाई केवल रोजगारी खोज्ने होइन, सिर्जना गर्ने नागरिकका रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ । श्रमदानलाई विद्यालय, क्याम्पस, स्थानीय समुदाय र सरकारी निकायसम्म विस्तार गरेर राष्ट्रप्रेमलाई व्यवहारमा उतार्ने अभियान पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको छ । श्रमलाई कुनै पनि हालतमा सानो वा ठूलो भनेर विभाजन नगरी प्रत्येक श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने सन्देश पनि पार्टीले निरन्तर दिँदै आएको छ ।
राष्ट्र निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो । जब श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति स्थापित हुन्छ, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता र परनिर्भर मानसिकता स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्न श्रम संस्कृति पार्टीले श्रमदानलाई आफ्नो प्रमुख अभियान बनाएको छ ।
अन्ततः समृद्ध, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्न श्रमको विकल्प छैन । श्रम संस्कृति पार्टीले अघि सारेको श्रमदानको अभियानलाई समाजका सबै वर्गले सकारात्मकरूपमा ग्रहण गरी आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिन सके नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ अघि बढ्न सक्छ । श्रमको सम्मान गरौँ, श्रमदानलाई जीवनशैली बनाऔँ र समृद्ध नेपालको निर्माणमा सबै मिलेर हातेमालो गरौँ । यसले नै आम नागरिक र नेपालको हित गर्नेछ ।
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