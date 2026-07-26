आयोजक त्रियोग पहिलो स्थानमा

काठमाडौं, (नेस) ।
छैटौँ त्रियोग अन्तर विद्यालय चेस प्रतियोगितामा आयोजक त्रियोग हाइ स्कुल, अन्नपूर्ण स्कुल, पुष्प सदन स्कुल, मार्भलस स्कुल र मातृभूमि स्कुलले आफ्नो समूहमा पहिलो स्थान पाएका छन् ।
अन्नपूर्ण र आयोजक त्रियोगले कक्षा १ देखि ३ समूहमा संयुक्त रूपमा पहिलो स्थान पाए । यस्तै, पुष्प सदनले ४ र ५ कक्षा समूहमा पहिलो स्थान पाएको हो । यसै गरी, कक्षा ६ र ७ को समूहमा मार्भलेस स्कुल तथा ९ र १० समूहमा मातृभूमि स्कुलले पहिलो स्थान पाए ।
प्रतियोगितामा कक्षा १ देखि ३ समूहमा छात्रामा अन्नपूर्णकी तथा छात्रामा अन्नपूर्णकी रिहाना श्रेष्ठ पहिलो भइन् । युरो स्कुलकी आदिसी भट्टराई
दोस्रो तथा ब्रिटिस स्कुलकी भार्गभी बरारिया तेस्रो भए ।छात्रको समूहमा काठमाडौँ गुरुकुलका सुनभ ओझा पहिलो भए । सो समूहमा नितेन मेमोरियलका अभिषेक विके दोस्रो तथा त्रियोगमा देब्यान पाण्डे तेस्रो भए ।
छात्राको कक्षा ४ र ५ समूहमा इम्पेरियल स्कुलकी अग्रता आचार्य पहिलो तथा सेन्ट मेरिजकी श्रीषा बल्ल दोस्रो भए । पुष्प सदनकी परिश्री श्रेष्ठ तेस्रो भइन् । सोही उमेर समूहको छात्र तर्फ तिलिङटार स्कुलका राजन साह पहिलो भए । रातो बङ्गलाका सुभाङ्ग प्रधान दोस्रो तथा डिएभीका रियान्सु पौडेल तेस्रो भए ।
छात्रा कक्षा ६ र ७ समूहमा मार्भलेसका सोनालिका सराफ तथा सुहानी सिंह शीर्ष दुई स्थानमा रहे । यसै गरी फ्युचर स्टार स्कुलकी ग्लोसी श्रेष्ठ तेस्रो भइन् ।छात्र तर्फ सैनिक आवासीय माविका हृदय बस्नेत पहिलो, ग्रिन ल्यान्डका सुलभ पन्थी दोस्रो तथा संस्कृति इन्टरनेसनल स्कुलका सम्भव थुलुङ तेस्रो भए ।
छात्राको कक्षा ८ देखि १० समूहमा अन्नपूर्णकी ओजस्वी श्रेष्ठ पहिलो, अभिव्यक्ति तामाङ दोस्रो तथा मनकामनाकी जिज्ञासा खनाल तेस्रो भए । छात्र तर्फ पाठशालाका ओसकार पन्थी पहिलो, नि सर्ग बाटिकाका सात्त्विक मान तुलाधर दोस्रो तथा मातृभूमिका साविद् प्रजापति तेस्रो भए ।
आयोजक त्रियोग हाई स्कुलको ४० औ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको अतिरिक्त क्रियाकलाप विभाग प्रमुख दिपा भट्टले जानकारी दिइन् । प्रतियोगिताको संयोजक विद्यालयका चेस शिक्षक पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन तथा फिडे ट्रेनर केशव श्रेष्ठ थिए । प्रतियोगितामा ७६ विद्यालयका ६ सय भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता थियो ।
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