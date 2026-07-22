एमालेले फिर्ता लियाे बागमती सरकारलाई दिएको समर्थन

काठमाडौँ।

नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

पार्टीले बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएको हो । प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्री सहभागी रहेका छन् । उनीहरूमध्ये पाँच जना मन्त्रीहरु भने समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा सहभागी थिए । किरण थापामगर भने हाल काठमाडौं रहेकोले अनुपस्थित रहेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादर बानियाँ चितवनबाट फकिएपछि राजीनामा बुझाउने उनीहरूको तयारी रहेकाे हाे । बागमतीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता बानियाँको नेतृत्वमा सरकार छ। एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हाे।

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