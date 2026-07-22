मुकुन र सलिनापछि रेयर राई कंगाल करोडपति

निर्माणाधीन फिल्म कंगाल करोडपतिमा अभिनेता रेयर राई अनुबन्धित भएका छन्। यसअघि फिल्मका लागि अभिनेता मुकुन भुषाल र सलिना तामाङलाई अनुबन्ध गरिसकेको निर्माण टिमले रेयर राईको प्रवेशस“गै कलाकार चयनलाई थप विस्तार गरेको छ।

राजु श्रेष्ठको निर्देशन रहने फिल्म सिनेमा पाठशाला प्रालिको ब्यानरमा अनिलकुमार बुढाथोकीको निर्माण र प्रवीण आचार्यको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको हो। छिरिङ तामाङ, प्रवीण राई र प्रवेश सापकोटा सह–निर्माता तथा रीता श्रेष्ठ तामाङ र सुरज कुमार लाइन प्रोड्युसर रहने फिल्मको लेखन सुमन गजमेरले गरेका हुन्। निर्माण टिमका अनुसार हाल छाया“कनका लागि विभिन्न स्थानको लोकेशन रेकी भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com