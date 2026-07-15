विश्वका १० सबैभन्दा अनौठा रङका चराका अण्डा

चराका अण्डा सेता मात्र हुँदैनन्। प्रकृतिले केही चरालाई निलो, हरियो, फिरोजा, चकलेट, गुलाबी र दाग–धब्बायुक्त अण्डा पार्ने अद्भुत क्षमता दिएको छ। यी रङहरूले अण्डालाई शत्रुबाट जोगाउन, तापक्रम सन्तुलित राख्न र विकासक्रममा प्रजातिलाई अनुकूल बनाउने भूमिका खेल्छन्। अण्डाको रङले चरालाई शत्रुबाट बचाउन, घामको ताप नियन्त्रण गर्न र कतिपय अवस्थामा आफ्नै अण्डा चिन्नसमेत मद्दत गर्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। प्रकृतिको यही विविधताले चराका अण्डालाई पनि संसारका सबैभन्दा रोचक प्राकृतिक चमत्कारमध्ये एक बनाएको छ। विश्वका १० सबैभन्दा अनौठा रङका चराका अण्डा

१. क्यासोवेरी : विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक अण्डामध्ये क्यासोवेरीको अण्डा पर्छ। यसको अण्डा चम्किलो पन्ना हरियो रङको हुन्छ।

२. इमु : अष्ट्रेलियामा पाइने इमुले गाढा हरियो, कहिलेकाहीँ लगभग कालो देखिने अण्डा पार्छ। यसको बाक्लो बोक्राले अण्डालाई मजबुत बनाउँछ।

३. अमेरिकन रोबिन  : यस चराको अण्डा आकाशे निलो रङको हुने भएकाले यो रङ नै संसारभर प्रसिद्ध छ।

४. ग्रेट टिनामु : मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा पाइने यो चराले चम्किलो निलो–फिरोजा रङका अण्डा पार्छ।

५. ब्ल्याक टिनामु : यस चराको अण्डा चिल्ला र चम्किला निलो–हरियो रङका हुन्छन्, जसले निकै आकर्षक देखिन्छ।

६. अराउकाना कुखुरा : चिली मूलको यो कुखुराले प्राकृतिक रूपमा निलो वा हरियो अण्डा पार्छ। यसको अण्डामा कुनै कृत्रिम रङ प्रयोग गरिएको हुँदैन।

७. बटेर : बटेरका अण्डा हल्का क्रीम वा खैरो रङमा गाढा कालो वा खैरो धब्बायुक्त हुन्छन्। यी धब्बाले अण्डालाई जमिनमा लुकाउन मद्दत गर्छ।

८. कमन मुर : यो समुद्री चराको नासपाती आकारको अण्डा सेतो, निलो वा हरियो पृष्ठभूमिमा कालो र खैरो दागले भरिएको हुन्छ। प्रत्येक अण्डाको ढाँचा फरक हुन्छ।

९. किलडियर : खुला जमिनमा गुँड बनाउने यो चराको अण्डा बालुवा वा ढुंगासँग मिल्ने खालको खैरो रङमा कालो धब्बायुक्त हुन्छ, जसले शत्रुको नजरबाट जोगाउँछ।

१०. ओलिभ एगर कुखुरा : विभिन्न जातको संकरणबाट विकसित यो कुखुराले जैतुन हरियो रङका आकर्षक अण्डा पार्छ।

एजेन्सी

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