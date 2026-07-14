स्कुटर भेटियो, चालक भेटिएनन्‌

हेटौंडा।
हेटौंडा–काठमाडौं छोटो दूरीमा पर्ने इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ स्थित सिमखोलामा सोमबार आएको आकस्मिक बाढीले बगाएको स्कुटर र हेल्मेट फेला परेको छ । तर, घटनामा बेपत्ता चालक भने फेला परेका छैनन् ।
उनको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार अपराह्न करिब ३ बजे कुलेखानी ड्यामनजिक रहेको सिमखोला तर्ने क्रममा आएको आकस्मिक बाढीले स्कुटरसहित चालकलाई बगाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार बाप्र–०२–०३२ प ८०५४ नम्बर स्कुटरधनी सर्लाहीका महेशकुमार कार्की रहेको ब्लुबुक तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
स्कुटर बग्ने क्रममा त्यसमा कति जना सवार थिए र चालक कार्की नै हुन् वा होइनन् भन्ने विषय यकिन हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले घटनास्थल तथा आसपासका क्षेत्रमा बेपत्ता चालकको खोजीलाई निरन्तरता दिएको मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता माधव काफ्लेले बताउनुभयो । ‘एक जनाले पुरुषले चलाएको स्कुटर बाढीले बगाएको भनेका छन् । तर, बेपत्ता भएका व्यक्ति को हुन् र कहाँ जाँदै थिए भन्ने विवरण अझै खुल्न सकेको छैन । खोजी कार्य जारी छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
घटनापछि मंगलबार बिहानदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले खोज तथा उद्धार अभियानलाई थप तीव्र बनाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले घटनास्थल अनुगमन गर्दै झरना, खोला तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवत–जावत नगर्न र उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
लगातारको वर्षाले मकवानपुरका अधिकांश खोलानालामा पानीको बहाव उल्लेखनीयरुपमा बढेको छ ।
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