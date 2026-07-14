विश्वकप ६४ टोलीमा विस्तारित हुन सक्ने

लन्डन, (एजेन्सी) ।
फिफा अध्यक्ष जियानी इन्टफान्टिनोले ४८ टोलीलाई विश्वकपमा खेलाउने योजना सफल भएपछि अब, ६४ टोलीलाई खेलाउने योजना बुनेका छन् । विश्वकपको इतिहासमा पहिलोपटक ४८ टोलीलाई खेलाएको उत्तर अमेरिकामा जारी प्रतियोगिता सफल भइसकेको इन्फान्टिनोले बताए ।
यसबारे उनले हालै एक अन्तर्वार्तामा बताए – हामी विश्वकपपछि यस ६४ टोलीको विश्वकपबारे छलफल गर्नेछौं । विश्वकप आयोजना गरिरहँदा यो विश्वकै लागि हुनुपर्दछ । केवल यूरोप र दक्षिण अमेरिकालाई सोचेर अगाडि बढ्न सक्दैनौं । हाम्रो एउटै इच्छा छ कि विश्वकपमा सहभागिता हुने सपना देखिरहेका टोलीहरू पनि खेल्न सकोस् ।
फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले ४८ टोलीको विश्वकप कसरी सम्भव होला भनेर प्रश्न गरेको थियो । उनले बताए कि अहिले विश्वकप सफल भइसकेको छ । उनले ससाना टोलीलाई मौका दिनु पर्ने बताए । उनले बताए—विश्वभरि नै फुटबलको क्रेज रहेको छ । यसका लागि हामीले ससाना टोलीलाई पनि मौका दिनुपर्छ । यदि, यसो नगरेमा ती ससाना टोलीले प्रगति गर्न सक्दैनन् ।
इन्फान्टिनोले यस विश्वकप २०२६ मा नयाँ प्रयोग गरे । जसमा ३२ टोलीबाट ४८ टोलीलाई सहभागि गराए । यस विश्वकपमा अफ्रिकाबाट १० र एसियाबाट ९ टोलीले खेले । ३२ टोली गर्दा कतिपय खेल्न सक्ने टोली छनोट हुन सकेको थिएन । तर, ४८ टोली गर्दा एसिया र अफ्रिकाबाट सहभागि टोलीहरूको संख्या ह्वात्तै बढे ।
जारी विश्वकपमा अफ्रिकाले धेरै प्रगति गरेको पनि इन्फान्टिनोले बताए । उनले भने–गत विश्वकपमा अफ्रिकाबाट ५ टोलीले सहभागिता जनायो । यसपटक १० टोलीले सहभागिता जनाउँदा ९ टोलीले नकआउट चरणमा स्थान बनायो । यसले के देखाउँछ भने टोलीहरूलाई अवसर दिँदा उनीहरूले त्यो अवसर समाउन कोशिस गर्नेछन् । जति धेरै टोली भयो आम्दानी पनि दोब्बर तेब्बर हुने र फुटबल संघहरूलाई लाभ मिल्नेछ ।
६४ टोलीको संख्यामा विश्वकप अर्को संस्करण २०३० मै हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ । तर, इन्फान्टिनोले यसबारे कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको बताए । २०३० को विश्वकप पनि तीन राष्ट्रमा आयोजना हुँदैंछ । जुन संस्करण युरोपका स्पेन र पोर्चुगल तथा अफ्रिकाको मोरक्कोमा आयोजना हुँदैछ ।
यसका साथै विश्वकप आयोजना भएको १ सय वर्ष हुने भएको हुँदा प्रारम्भिक तीन खेलहरू अर्जेन्टिना, उरुग्वे र पारग्वेमा संचालन गरिनेछ । विश्वकपको पहिलो संस्करण उरुग्वेमा सन् १९३० मा भएको थियो । पहिलो संस्करणको फाइनलमा उरुग्वेले अर्जेन्टिनालाई हराएर उपाधि जितेको थियो ।
कसले के के भने ?
यूईएफए अध्यक्ष एलेक्सान्डर सेफेरिनले ६४ टोलीको प्रस्तावलाई खारेज गर्दै भने कि यो खराब योजना हो । त्यस्तै एएफसीका अध्यक्ष शेख सलमान बीन इब्राहिम अल खलिफाले टोली बढाउँदा अव्यवस्थित र अलमल हुने बताए । यसैगरी कनकाकाफका अध्यक्ष भिक्टोर मोन्टाग्लीयानीले टोली बढाएर सुन्दर फुटबल ध्वस्त हुने बताए ।
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