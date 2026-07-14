विश्वकप इतिहासका ‘असिस्ट किंग’

लन्डन, (एजेन्सी)।
फुटबलको महाकुम्भमा गोल गर्ने खेलाडीको नाम त सबैको जिब्रोमा झुन्डिन्छ । तर, त्यो गोलको पृष्ठभूमि तयार पार्ने ‘असिस्ट’ का जादुगरहरू नै खेलका असली सूत्रधार हुन् । यी खेलाडीहरूले केवल गोलमा मात्र साथ दिएनन्, उनीहरूले फुटबललाई एक सुन्दर कलाको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरे । फिफा विश्वकपको मञ्चमा गोलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने कलामा कसले कस्तो छाप छोडेका छन् त ? आउनुहोस्, ती महान प्लेमेकरहरूको यात्रामा एक नजर लगाऔँ ।
लियोनेल मेसी ः एसिस्टका नयाँ कीर्तिमानी बादशाह
फुटबलका जादुगर लियोनेल मेसीले विश्वकपको इतिहासमा अर्को स्वर्ण अक्षर कोरेका छन् । अर्जेन्टिनी कप्तान मेसीले डीएगो म्याराडोनाको ८ असिस्टको कीर्तिमान तोड्दै विश्वकपमा सर्वाधिक १० असिस्ट गर्ने खेलाडी बनेका छन् । सन् २०२६ को विश्वकपसम्म आइपुग्दा मेसीले आफू केवल गोलकर्तामात्र नभई विश्वकै उत्कृष्ट प्लेमेकर भएको पुनः प्रमाणित गरेका छन् । मेसीको कीर्तिमानी यात्राले अब आउने नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरूका लागि एउटा नयाँ उचाइ तय गरिदिएको छ ।
डीएगो म्याराडोना ः जसले खेललाई कला बनाए
अर्जेन्टिनी फुटबलका पर्याय डीएगो म्याराडोना, जसले दशकौँसम्म विश्वकपको असिस्ट सूचीमा राज गरे । सन् १९८६ को विश्वकप जिताउने क्रममा उनले देखाएको असाधारण भिजन र ड्रिब्लिङ क्षमताले उनलाई फुटबलको इतिहासमा अमर बनायो । ८ असिस्टको कीर्तिमान राखेका म्याराडोना आज पनि हरेक प्लेमेकरका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन् ।
पिरे लिटबास्र्की र ग्रेगोरज लाटोः इतिहासका सिर्जनाकारहरू
पश्चिम जर्मनीका पिरे लिटबास्र्की र पोल्यान्डका ग्रेगोरज लाटोले ७–७ असिस्टका साथ विश्वकपमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका थिए । सन् १९९० मा जर्मनीलाई च्याम्पियन बनाउन लिटबास्र्कीको सटिक क्रसिङ निर्णायक बन्यो भने सन् १९७४ मा गोल्डेन बुट जितेका लाटोले पोल्यान्डका लागि गोलको वर्षा नै गराएका थिए ।
पेले, थोमस मुलर, डेभिड बेकह्याम र इभान पेरिसिच
६–६ असिस्टको सूचीमा विश्व फुटबलका केही दिग्गजहरूको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । तीन पटकको विश्वकप विजेता पेलेको गोल गर्ने क्षमता जति चर्चित छ, उनको खेल बुझ्ने भिजन पनि उत्तिकै बेजोड थियो । त्यस्तै, जर्मनीका रणनीतिकार थोमस मुलर, फ्रिकिक र क्रसिङमा महारथ हासिल गरेका डेभिड बेकह्याम र क्रोएसियाको आक्रामक इन्जिन मानिएका इभान पेरिसिचले मैदानमा आफ्नो सिर्जनात्मकताले खेलको नतिजा नै बदल्ने क्षमता राख्थे ।
फिफा विश्वकपका केही रोचक कुरा
– स्विट्जरल्यान्डलाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको खेलमा गोल गर्न असफल भएका लियोनल मेसीले खेलको तनाबपूर्ण अवस्थामा पोर्चुगिज रेफ्री जोआँ पिन्हेइरोसँग आफूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै कडा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
– फ्रान्सेली पत्रकार रोमेन मोलिनाले २०२२ को विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनाले प्राप्त गरेको पुरस्कार रकममध्ये ४२ मिलियनभन्दा बढी युरो नक्कली कम्पनीमार्फत हिनामिना गरिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै फिफाले समेत शंकास्पद कम्पनीलाई रकम स्थानान्तरण गरेको दाबी गरेका छन् ।
– स्विट्जरल्यान्डका हेडकोच मुराट याकिनले अर्जेन्टिनासँगको खेलमा रेफ्रीले लागू गरेको ’मिस्टेकन आइडेन्टिटी’ सम्बन्धी विवादास्पद नियम र पहेँलो कार्डको निर्णयले खेलको स्वाभाविक गति नै बिगारेको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
– फ्रान्सेली भीएआर रेफ्री जेरोमी ब्रिसार्डले अर्जेन्टिना र इजिप्टबीचको खेलमा पक्षपात भएको भन्ने निराधार आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै फिफाको रेफ्री टोलीले सधैँ इमानदारी र निष्पक्षताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
– स्पेनविरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा चोटका कारण मैदान छाड्न बाध्य भई टोली बाहिरिएपछि बेल्जियमका नम्बर एक गोलकिपर थिवाउट कोर्टुवाले राष्ट्रिय टोलीबाट एक वर्षको विश्राम लिने घोषणा गर्दै आफू युरोकप छनोट र २०२८ को युरोकपका लागि पुनरागमन गर्ने योजनामा रहेको बताएका छन् ।
– सन् १९८६ को विश्वकपमा ग्यारी लिनेकरले पेनाल्टी बाहेक ६ गोल गर्दै बनाएको दुर्लभ कीर्तिमानको नजिक पुग्दै जुड बेलिंघम सन् २०२६ को विश्वकपमा पेनाल्टीबाहेक ५ गोल गर्ने दोस्रो इङ्गल्यान्डका खेलाडी बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया