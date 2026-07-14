एम्बाप्पे र डेम्बेलेको नयाँ ‘डायनामिक ड्युओ’

पेरिस, (एजेन्सी) ।
फुटबलको हरियो चौरमा जब केलियन एमबाप्पे र ओस्मान डेम्बेलेको जोडी पाइला टेक्छ, तब विपक्षी टोलीका डिफेन्डरहरूका लागि त्यो कुनै ‘दुःस्वप्न’ भन्दा कम हुँदैन । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा यी दुई फ्रान्सेली स्टारहरूले यस्तो जादुयी लय समातेका छन् कि जसले फुटबल इतिहासका पुराना अध्यायहरूलाई धमाधम पल्टाउन बाध्य बनाएको छ । रोनाल्डो र रिभाल्डोको त्यो २४ वर्ष पुरानो सुनौलो कीर्तिमानसँगै यो जोडी अहिले विश्व फुटबलको नयाँ ‘क्रसरोड’ मा उभिएको छ ।
विश्वकपको महासंग्राममा एम्बाप्पे र डेम्बेले ‘गोल मेसिन’ बनेर उदाएका छन् । एम्बाप्पेको ८ र डेम्बेलेको ५ गरी कुल १३ गोलको आँकडाले सन् २००२ मा ब्राजिलका महान् हस्ती रोनाल्डो र रिभाल्डोले कायम गरेको कीर्तिमानलाई छोएको छ । मोरोक्कोविरुद्धको त्यो क्वार्टरफाइनलमा उनीहरूको आक्रामक प्रदर्शनले २–० को जितमात्र सुनिश्चित गरेन, इतिहासको एउटा कालखण्डलाई पनि बराबरी गर्न सफल भयो । मैदानमा उनीहरूको तालमेल यस्तो देखिन्छ, मानौं उनीहरू एक–अर्काको मन पढेर बल अघि बढाउँदै छन् ।
तोडिएला त १६ गोलको कीर्तिमान ?
अहिले फ्रान्सेली टोली सेमिफाइनलको सुखद मोडमा छ । अगाडि कम्तीमा दुईवटा खेल बाँकी रहँदा यो जोडीसामु अर्को एउटा ठूलो लक्ष्य छ, सन् १९५८ मा फ्रान्सकै जस्ट फोन्टेन र रेमन्ड कोपाले बनाएको १६ गोलको कीर्तिमान तोड्ने । यदि उनीहरूले आगामी खेलहरूमा थप ३ गोल थप्न सके भने उनीहरू फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा सफल ‘अट्याकिङ जोडी’ को रूपमा आफूलाई उभ्याउनेछन् । विशेषज्ञहरू भन्छन्,–“जुन प्रकारको फर्ममा उनीहरू देखिएका छन्, १६ गोलको सीमा पार गर्नु अब समयको मात्र कुरा हो ।”
‘कीर्तिमानभन्दा टोलीको जित ठूलो’
मैदानमा प्रतिपक्षीका लागि काल बनेका यी दुई खेलाडी मैदान बाहिर भने निकै परिपक्व र संयमित देखिएका छन् । खेलपछिको प्रेस कन्फरेन्समा डेम्बेलेको आत्मविश्वास छताछुल्ल भयो,–“हामी प्रत्येक खेलसँगै झन् खारिएका छौँ, हामी कसैसँग डराउँदैनौँ ।” यता, टोलीका कप्तान एम्बाप्पेले भने व्यक्तिगत कीर्तिमानभन्दा माथि राष्ट्रको गौरवलाई राखेका छन् । उनले भनेका छन्,–“कीर्तिमान त बन्छन् र तोडिन्छन्, तर हाम्रो नजरमा अहिले केवल विश्वकपको त्यो प्रतिष्ठित ट्रफी छ । टोलीको एकता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार हो ।”
दोहोरिएला त इतिहास ?
मोरोक्कोलाई पाखा लगाउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको फ्रान्स अहिले उपाधिको सबैभन्दा बलियो र डरलाग्दो दाबेदार बनेको छ । एम्बाप्पेको चट्याङजस्तै गति र डेम्बेलेको कलात्मक छलाङले अहिले फ्रान्सलाई विश्वकपको ट्रफी नजिक पु¥याउने पक्कापक्की देखिएको छ । इतिहास रच्ने संघारमा रहेको यो जोडीले विश्वकपको बाँकी दुई खेलमा कस्तो विध्वंस मच्चाउने हो, त्यसको प्रतीक्षामा अहिले सारा विश्वको ध्यान तानिएको छ । के यो जोडीले फ्रान्सलाई पुनः विश्व विजेता बनाउला ? उत्तर केही दिनमै मिल्नेछ ।
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