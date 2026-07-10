गणेश नेपाली आत्मदाह प्रयास प्रकरण : तीन नगर प्रहरी पक्राउ

काठमाडौं।
राहदानी विभाग अगाडि गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह प्रयास प्रकरणमा प्रहरीले तीन जना नगर प्रहरीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दुई जना महिला नगर प्रहरी र एक जना पुरुष नगर प्रहरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ भइरहेको छ।
प्रहरीका अनुसार आत्मदाह प्रयासअघि भएको घटनाक्रम, नगर प्रहरीको व्यवहार तथा उनीहरूको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। गत घटनापछि गणेश नेपाली गम्भीर घाइते भएका थिए।
उनको उपचार जारी रहेको छ। यस घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा नगर प्रहरीको व्यवहार र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै अनुसन्धानको निष्कर्षपछि थप विवरण सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
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