विश्वकपमा एम्बाप्पेको ऐतिहासिक छलाङ, मेस्सीको रेकर्ड तोड्दै नयाँ कीर्तिमान

काठमाडौं ।  फ्रान्सका स्टार फरवार्ड किलियन एम्बाप्पेले फिफा विश्वकप इतिहासमा अर्को स्वर्णिम अध्याय थपेका छन्। मोरक्कोविरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा गोल गर्दै उनले विश्वकपमा सबैभन्दा कम खेलमा २० गोल पूरा गर्ने खेलाडी बनेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका हुन्।

केवल २० खेलमै २० गोल पूरा गर्दै एम्बाप्पेले यसअघि अर्जेन्टिनाका महान खेलाडी लियोनल मेस्सीको नाममा रहेको रेकर्ड तोडे। मेस्सीले विश्वकपमा २० गोलको आँकडा छुन ३० खेल खेलेका थिए।

विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा भने मेस्सी अझै २१ गोलसहित शीर्ष स्थानमा छन्। एम्बाप्पे २० गोलसहित दोस्रो स्थानमा पुगेका छन् र फ्रान्स सेमिफाइनलमा पुगेकाले उनीसँग मेस्सीको अर्को कीर्तिमान पनि बराबरी वा पार गर्ने अवसर बाँकी रहेको छ।

विश्व फुटबलमा नयाँ पुस्ताका सुपरस्टारका रूपमा उदाएका एम्बाप्पेले लगातार कीर्तिमान बनाउँदै आफूलाई विश्वकप इतिहासका महान खेलाडीहरूमध्ये एकका रूपमा स्थापित गर्ने यात्रा जारी राखेका छन्

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