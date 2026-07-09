मोरोक्कोको आशा र नयाँ ‘गेम–चेन्जर’

२०२६ को फिफा विश्वकपमा ब्राहिम डियाज मोरोक्कोको टोलीका लागि एक उत्कृष्ट सिर्जनात्मक शक्तिको रूपमा उदाएका छन् । प्रतियोगिताको पाँच खेलमा चार असिस्ट प्रदान गर्दै उनले असिस्ट तालिकाको शीर्ष स्थानमा आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन् । उनको असाधारण दूरदर्शिता र सटिक पासिङले एटलस लायन्सको आक्रमणलाई यति धारिलो बनाएको छ कि फ्रान्सविरुद्धको क्वार्टरफाइनल खेलअघि नै सबैको ध्यान उनैमा केन्द्रित छ ।
रियल मड्रिडका यी प्लेमेकर उत्तरी अमेरिकामा जारी नकआउट चरणमा मोरोक्कोका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी साबित भएका छन् । क्यानाडाविरुद्धको ३–० को शानदार जितपछि, मिडफिल्ड र फरवार्ड लाइनको बीचमा खेल्ने उनको अद्भुत क्षमता मोरोक्कोको सबैभन्दा घातक हतियार बनेको छ । परम्परागत विङ्गरहरूमा मात्र निर्भर रहनुको साटो, अब टोलीले डियाजको सटिक पासमार्फत विपक्षी रक्षापंक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्दै विपक्षीलाई हैरानी दिइरहेको छ ।
फ्रान्सजस्तो बलियो टोलीलाई पराजित गर्न मोरोक्कोले निकै अनुशासित र द्रुत काउन्टर–अट्याक रणनीति अपनाउने तयारी गरेको छ । टोलीले मुख्यतया रक्षात्मक रूपमा निकै कम्प्याक्ट बन्दै मिडफिल्डको स्थानलाई कसिलो पार्नेछ । जसले फ्रान्सेली स्ट्राइकरहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा खेल्नबाट रोक्नेछ । फ्रान्सको दबाबलाई झेल्दै डियाजलाई एक ‘ट्रान्जिसनल पिभोट’ को रूपमा प्रयोग गरिनेछ । जहाँ उनले बल प्राप्त गर्नेबित्तिकै आफ्ना द्रुत गतिमा दौडिने विङ्गरहरूलाई पास दिएर फ्रान्सका अगाडि बढेका फुल–ब्याकहरूले खाली छोडेको स्थानमा आक्रमण गर्नेछन् । यसबाहेक, डियाजको कप्तानीमा सेट–पिस अवसरहरू सिर्जना गर्दै फ्रान्सेली रक्षापंक्तिलाई छक्याउने मोरोक्कोको मुख्य योजना देखिन्छ ।
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