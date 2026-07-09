फ्रान्सविरुद्ध मोरोक्को एम्बाप्पेको रफ्तार कि मोरोक्कोको फलामे पर्खाल

सन २०२२ को कतार फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलको त्यो चर्चित भिडन्त फेरि एकपटक मैदानमा जीवित हुँदैछ । यसपटकको क्वार्टरफाइनलमा साविक विजेता फ्रान्स र सनसनीपूर्ण लयमा रहेको मोरोक्को आमनेसामने हुँदा विश्व फुटबलको तापक्रम उत्कर्षमा पुगेको छ । मोरोक्कोका लागि यो खेल केवल एक प्रतिस्पर्धामात्र होइन, इतिहास रच्ने स्वर्णिम अवसर पनि हो ।
लगातार दुई पटक विश्वकपको क्वार्टरफाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी टोली बनेर कीर्तिमान कायम गरिसकेको मोरोक्को अब लगातार दोस्रोपटक सेमिफाइनलको ढोका ढकढक्याउँदै छ । नेदरल्यान्ड्सको पतन होस् वा ब्राजिलविरुद्धको त्यो वीरतापूर्ण प्रदर्शन, ३४ खेलसम्म अपराजित मोरोक्को अहिले उपाधिको बलियो दाबेदारको रूपमा उदाएको छ ।
यता, फ्रान्स भने लगातार सानदार लयमा अघि बढिरहेको छ । कप्तान केलियन एम्बाप्पेको जादुयी लय र टोलीको मानसिक दृढताले फ्रान्सलाई अजेय बनाएको छ । प्रतियोगितामा ७ गोल गरिसकेका एम्बाप्पेले मोरोक्कोलाई सामान्य ठान्ने गल्ती गरेका छैनन् । बरु अघिल्लो संस्करणभन्दा मोरोक्को निकै सन्तुलित र खतरनाक देखिएको भन्दै आफ्नो टोलीलाई हतार नगरी संयमित भएर खेल्न सचेत गराएका छन् । एम्बाप्पेको आक्रामक धार र मोरोक्कोको फलामे रक्षापंक्तिको यो द्वन्द्व निश्चय नै रोमाञ्चक हुनेछ । के फ्रान्सले आफ्नो साख जोगाउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गर्ला त ? कि मोरोक्कोले अर्को ऐतिहासिक उलटफेर गर्दै विश्वलाई चकित पार्ला ? सम्पूर्ण विश्वको नजर अब यस महाभिडन्तमा टिकेको छ । यो फुटबल हो, यहाँ जे पनि सम्भव छ ।
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