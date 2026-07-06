ओहायोमा हृदयविदारक घटना: एउटै परिवारका १६ बालबालिका अमानवीय अवस्थाबाट उद्धार

एजेन्सी।
अमेरिकाको ओहायो राज्यमा एउटा घरबाट १६ जना बालबालिकाको अत्यन्तै अमानवीय अवस्थाबाट उद्धार गरिएको घटनाले देशभरि तरंग सिर्जना गरेको छ। उद्धार गरिएका बालबालिकाको उमेर १८ महिनादेखि १८ वर्षसम्म रहेको छ भने उनीहरू लामो समयसम्म अस्वच्छ, फोहोर र स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण वातावरणमा बस्न बाध्य भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यो घटना भिन्टन काउन्टीको ह्याम्डेन गाउँस्थित एक घरमा अदालतबाट जारी गरिएको खोजी वारेन्टका आधारमा मंगलबार बिहान गरिएको छापामार कारबाहीका क्रममा सार्वजनिक भएको हो। प्रहरीले घरेलु हिंसासम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धानका क्रममा उक्त घरमा प्रवेश गर्दा त्यहाँको अवस्था देखेर अधिकारीहरू नै स्तब्ध बनेका थिए।
घटनापछि ग्यारी साइडर्स जुनियर, एलिजाबेथ साइडर्स, ग्यारी साइडर्स सिनियर र क्रिस्टिना साइडर्सलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूमाथि बालबालिकालाई गम्भीर शारीरिक जोखिममा पारेको दोस्रो श्रेणीको फौजदारी अभियोग लगाइएको छ। चारै जनाले अदालतमा आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् भने प्रत्येकका लागि ३ लाख अमेरिकी डलर धरौटी तोकिएको छ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिका एउटै परिवारका सदस्य भएको विश्वास गरिएको छ। यद्यपि सबै एउटै आमाबुबाका सन्तान हुन् वा विस्तारित परिवारका सदस्य हुन् भन्ने विषयमा अधिकारीहरूले अझै औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्। अभियोजन पक्षले यो घटना मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित नभई परिवारभित्रै भएको गम्भीर बाल उपेक्षाको मामला भएको जनाएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार बालबालिकालाई पछिल्ला करिब चार वर्षदेखि १२ फिट × १२ फिट आकारको एउटा सानो कोठाभित्र सीमित गरेर राखिएको आशंका गरिएको छ। घरभरि मानव मलमूत्र, ब्याक्टेरियायुक्त फोहोर र दुर्गन्ध फैलिएको थियो। भिन्टन काउन्टीका शेरिफ रायन केनले आफूले “पशुधनलाई समेत यसभन्दा राम्रो अवस्थामा राखिएको देखेको” भन्दै घटनास्थलको भयावहता वर्णन गरेका छन्।
उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये धेरैजना सामान्य रूपमा बोल्न वा अरूसँग संवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही बालबालिकाको मानसिक तथा सामाजिक विकास गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको देखिएको छ। १८ वर्ष पुगेकी एक युवती बौद्धिक तथा विकाससम्बन्धी समस्याका कारण आफ्नो नामसमेत लेख्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अभियोजन पक्षले जनाएको छ।
बालबालिकालाई उद्धारपछि तत्काल अस्पताल लगिएको थियो। सात जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो भने दुई जनाको अवस्था गम्भीर भएकाले हेलिकप्टरमार्फत ट्रमा सेन्टरमा सारिएको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार उद्धारमा केही घण्टा मात्र ढिलाइ भएको भए एक वा एकभन्दा बढी बालबालिकाको ज्यानसमेत जान सक्ने अवस्था थियो। हाल सबै बालबालिका ओहायो डिपार्टमेन्ट अफ जब्स एन्ड फ्यामिली सर्भिसेसको अस्थायी संरक्षणमा रहेका छन्।
अनुसन्धानले अर्को चकित पार्ने तथ्य पनि उजागर गरेको छ। १६ जनामध्ये कुनै पनि बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गरिएको थिएन। परिवारले विगत दुई दशकदेखि ओहायोका विभिन्न स्थानमा बसाइँ सर्दै सरकारी अभिलेख, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीबाट आफूलाई टाढा राख्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। स्थानीय छिमेकीहरूले समेत उक्त घरमा बालबालिका बस्छन् भन्ने थाहा नपाएको बताएका छन्।
ओहायोका महान्यायाधिवक्ता एन्डी विल्सनले घटनास्थललाई “कल्पनाभन्दा बाहिर” र “शुद्ध दुष्टताको उदाहरण” भन्दै आफूले सार्वजनिक सेवाको जीवनमा यति भयावह दृश्य कहिल्यै नदेखेको बताएका छन्। उनका अनुसार बालबालिकाले लामो समयसम्म अमानवीय व्यवहार, उपेक्षा र अलगाव सहनुपरेको देखिन्छ।
यसबीच बाल अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्यका विज्ञहरूले यस्ता अवस्थामा हुर्किएका बालबालिकालाई सामान्य जीवनमा फर्काउन वर्षौंसम्म मनोवैज्ञानिक उपचार, विशेष शिक्षा र सामाजिक पुनर्स्थापना आवश्यक पर्ने बताएका छन्। ओहायो राज्यका बाल संरक्षण निकायले उनीहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनर्स्थापना र सुरक्षित संरक्षणका लागि विशेष योजना तयार पारिरहेको जनाएको छ।
प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
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