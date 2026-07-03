एरिका सम्मानित

काठमाडौं ।
तार्केश्वर नगरपालिकाले कराते खेलाडी एरिका गुरुङलाई बिहीबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । इन्डोनेसियामा भएको २२ औं सिनियर एसियाली करातेमा कांस्य जितेकोमा एरिकालाई २५ हजार नगदसहित सम्मान गरिएको हो ।
सोही अवसरमा करातेका सन्तोष श्रेष्ठ, उसुका राजीव तामाङ र मुकेश पण्डितलाई जनही १० हजार नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा पदक जित्ने नगरका खेलाडी पनि नगदसहित सम्मानित भए । उनीहरुलाई तार्केश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जन, उपमेयर सृजना बुर्लाकोटी अर्याल, तार्केश्वर नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विक्रम खड्गीलगायतले एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरे ।
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