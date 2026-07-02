मान्छेको शव चोरेर पकाएर खाने युवक पक्राउ

हङ्गेरीमा अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ:घरभरि मानव अवशेष, नरभक्षण गरेको स्वीकारोक्ति, अनुसन्धान जारी
काठमाडौं ।
मध्य युरोपेली देश हङ्गेरीको राजधानी बुडापेस्टमा अस्पतालमा कार्यरत ३० वर्षीय एक पुरुषलाई मानव शवका अवशेष अवैध रूपमा संकलन गरेको तथा तीमध्ये केहीबाट खाना बनाएर खाएको स्वीकार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनाले हङ्गेरी मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सनसनी मच्चाएको छ।
हङ्गेरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो (National Bureau of Investigation) ले प्राप्त गोप्य सूचनाका आधारमा जुन १७ मा ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको जनाएको हो। प्रहरीका अनुसार उनी अस्पतालमा बिरामी ओसारपसार (अर्डरली) को रूपमा कार्यरत थिए र मानव शरीरका अवशेष कार्यस्थल तथा आफ्नै घरमा लुकाएर राख्ने गरेको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
घरमा भेटिए मानव खप्पर, हात, खुट्टा र छालाबाट बनाइएको अनुहार
प्रहरीले उनको बुडापेस्टस्थित घरमा खानतलासी गर्दा मानव खप्पर, एउटा पूरा खुट्टा, एउटा हात, मानव अनुहारको छालाबाट तयार गरिएको नमुना, सुटकेसभित्र राखिएका थुप्रै हड्डी तथा जारमा सुरक्षित राखिएको मुटुजस्तो देखिने अङ्ग बरामद गरेको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार उक्त जारमा भेटिएको मुटु वास्तवमै मानवको हो वा जनावरको भन्ने विषयमा फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ। बरामद गरिएका सबै मानव अवशेष प्रयोगशालामा पठाएर विस्तृत वैज्ञानिक परीक्षण सुरु गरिएको छ।
‘मानव शरीर रचना मनपर्थ्यो, केही अङ्ग पकाएर खाएँ’
प्रहरीको प्रारम्भिक बयानमा अभियुक्तले आफूलाई मानव शरीर रचना विज्ञान (एनाटोमी) र रोग विज्ञान (प्याथोलोजी) प्रति असाधारण रुचि रहेको बताएका छन्। सोधपुछका क्रममा उनले मानव शरीरका केही अङ्गबाट खाना तयार गरी खाएको दाबी समेत गरेका छन्।
यद्यपि प्रहरीले उनको उक्त दाबीलाई स्वतः सत्य मानेको छैन। उनले वास्तवमै मानव अङ्ग सेवन गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने विषय पनि फरेन्सिक परीक्षण तथा थप अनुसन्धानबाट पुष्टि गरिने जनाएको छ।
अस्पताल र परित्यक्त चिहानबाट अवशेष सङ्कलन गरेको आशंका
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार अभियुक्तले हङ्गेरी र छिमेकी स्लोभाकियाका परित्यक्त चिहानहरू खनेर शवका अवशेष निकाल्ने गरेको तथा आफू कार्यरत अस्पतालबाट समेत मानव अवशेष ल्याउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
प्रहरीले बरामद भएका मानव अवशेष कसका हुन्, कहिले संकलन गरिएका हुन् र ती कसरी उनको पहुँचमा पुगे भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
डिजिटल उपकरण पनि नियन्त्रणमा
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अभियुक्तको कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याब्लेट, मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा अन्य डिजिटल उपकरणहरू समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। ती उपकरणबाट थप प्रमाण फेला पर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रहरीले हाल उनलाई मानव शवको अवैध प्रयोगसम्बन्धी अभियोगमा हिरासतमा राखेको छ। फरेन्सिक परीक्षणको नतिजा र अनुसन्धानबाट थप तथ्य बाहिर आएमा उनीमाथि थप आपराधिक अभियोग समेत थपिन सक्ने जनाइएको छ।
अनुसन्धान अझै जारी
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यो घटना अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। त्यसैले अभियुक्तले गरेको नरभक्षणको दाबी, बरामद मुटुको वास्तविक प्रकृति तथा मानव अवशेषको स्रोतबारे अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्र थप कानुनी कारबाही र आरोपहरू स्पष्ट हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
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