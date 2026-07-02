काठमाडौंमा ‘झारफुक’को आडमा ठगी ! ४५ जना बिहारी महिला पक्राउ

काठमाडौं ।
काठमाडौंको एक घरबाट ‘झारफुक’ र ‘धामीझाँक्री’को नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोपमा ४५ जना भारतीय (बिहारका) महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले घर–घर तथा सार्वजनिक स्थानमा पुगेर सिन्दूर लगाइदिने, सिक्री तथा गरगहना काट्ने, पैसा झिक्न लगाउने र झारफुकको बहानामा नगद तथा बहुमूल्य सामान ठगी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
छापामार कारबाहीका क्रममा प्रहरीले उनीहरू बस्दै आएको एक घरबाट ठूलो परिमाणमा नगदसमेत बरामद गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेकामाथि ठगी तथा संगठित रूपमा आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको र ठगीमा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको जनाएको छ।
साथै, अपरिचित व्यक्तिको झारफुक, धार्मिक आड वा विभिन्न बहानामा पैसा तथा गरगहना नदिन सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। नोट: तपाईंले पठाएको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालको पोस्ट हो। त्यसमा उल्लेखित विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरिएको प्रमाण होइन।
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