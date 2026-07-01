लन्डन डिजाइन अवार्ड्समा ORA 5 ‘डिजाइन अफ द इयर’, नेपालमा पनि बढ्दो चर्चा

काठमाडौं ।

GWM को नयाँ विद्युतीय एसयूभी ORA 5 ले २०२५ लन्डन डिजाइन अवार्ड्सअन्तर्गत प्रोडक्ट डिजाइन–अटोमोबाइल्स/भेहिकल्स विधामा प्रतिष्ठित ‘डिजाइन अफ द इयर’ उपाधि जितेको छ।

नेपालमा सार्वजनिक भएको एक सातामै आकर्षक डिजाइन, अत्याधुनिक प्रविधि, उच्च सुरक्षा मापदण्ड र प्रिमियम फिचरका कारण ORA 5 ले अटोमोबाइल बजार तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा बटुलिरहेको छ।

एकपटकको पूर्ण चार्जमा ५२० किलोमिटरसम्म चल्ने क्षमता भएको ORA 5 को प्रारम्भिक मूल्य रु. ४६ लाख ९९ हजार तोकिएको छ। नेपालका लागि GWM को आधिकारिक वितरक VG Impex Pvt. Ltd. ले निकट भविष्यमै HAVAL JOLION MAX EVHAVAL H7 समेत नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

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