चोट चिर्दै मैदानमा नेयमार

फिफा विश्वकप २०२६ मा ब्राजिलियन फुटबलर नेयमारको पुनरागमन र जापानविरुद्धको आगामी भिडन्तले विश्वभरका फुटबलप्रेमीमा छुट्टै कम्पन पैदा गरेको छ । लामो समयपछि चोटको पीडालाई शक्तिमा बदल्दै स्कटल्यान्डविरुद्ध मात्र १४ मिनेट मैदानमा बिताएर ९२ प्रतिशत सटिक पास र तीन उत्कृष्ट अवसर सिर्जना गरी नेयमारले आफ्नो सनसनीपूर्ण पुनरागमनको बिगुल फुकिसकेका छन् ।
महान् खेलाडी पेले र काफुपछि चार विश्वकप खेल्ने चौथो ब्राजिलियन तथा लगातार चार पटक प्रतिष्ठित १० नम्बर जर्सी पहिरिने पहिलो ऐतिहासिक ब्राजिलियन खेलाडी बनेका नेयमारका लागि नकआउट चरणको प्रतिद्वन्द्वी जापान सबैभन्दा प्रिय “प्रतिद्वन्दी” हो । तथ्याङ्कमा जापानविरुद्ध खेलिएका ५ खेलमा ९ गोल र ३ असिस्टसहित कुल १२ गोलमा सिधै योगदान दिएका नेयमारले “सामुराई ब्लु” सँग कहिल्यै हार बेहोर्नु परेको छैन ।
सन् २०१४ मा एक्लै चार गोल गरेर इतिहास रचेका र २०२२ मा जापानी डिफेन्सको कडा चक्रव्यूह तोड्दै पेनाल्टीमार्फत पेलेको कीर्तिमान नजिक पुगेका यी स्टार खेलाडी जापानका लागि सधैं दुःस्वप्न बन्दै आएका छन् । मुख्य प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीको रणनीतिक छत्रछायामा ब्राजिललाई छैटौँ पटक विश्वविजेता बनाउने उद्देश्यका साथ मैदान उत्रिन लागेका नेयमारको यो अद्भूत लय जारी विश्वकपमा फेरि एकपटक कडा परीक्षा र अभूतपूर्व रोमान्चको केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।
विश्वकप इतिहासका १० सबैभन्दा पाको उमेरका गोलकर्ताहरू ः
१. रोजर मिल्ला (क्यामरुन) : ४२ वर्ष, ३९ दिन (सन् १९९४)
२. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पोर्चुगल) : ४१ वर्ष, १३८ दिन (सन् २०२६)
३. पेपे (पोर्चुगल) : ३९ वर्ष, २८३ दिन (सन् २०२२)
४. लियोनेल मेसी (अर्जेन्टिना) : ३९ वर्ष, ४ दिन (सन् २०२६)
५. गुन्नार ग्रेन (स्विडेन) : ३७ वर्ष, २३६ दिन (सन् १९५८)
६. कुआउटेमोक ब्लान्को (मेक्सिको) : ३७ वर्ष, १५१ दिन (सन् २०१०)
७. फेलिप बालोय (पानामा) : ३७ वर्ष, १२० दिन (सन् २०१८)
८. मार्को अर्नाउटोविच (अस्ट्रिया) : ३७ वर्ष, ५८ दिन (सन् २०२६)
९. ओब्दुलियो भारेला (उरुग्वे) : ३६ वर्ष, २७९ दिन (सन् १९५४)
१०. मार्टिन पालेर्मो (अर्जेन्टिना) : ३६ वर्ष, २२७ दिन (सन् २०१०)
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