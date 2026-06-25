केन्द्रीय सदस्यमा स्वर्णिम सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित

चितवन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्य पदका लागि डा. स्वर्णिम वाग्ले सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपरिणामअनुसार वाग्लेले २ हजार ६ सय ५६ मत प्राप्त गर्नुभएको हो । उहाँले प्रवास समितिबाट खसेको सम्पूर्ण मत प्राप्त गर्नुभएको जनाइएको छ ।
बुधबार रातिदेखि सुरु भएको मतदानपछि मतगणना सम्पन्न भई अहिले अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गर्ने क्रम जारी रहेको छ । केन्द्रीय समितिका विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूको मतपरिणाम क्रमशः सार्वजनिक भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
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