रास्वपा महाधिवेशन : खुलातर्फ प्रवासबाट कसले कति मत पाए ?

प्रवासबाट सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रीसमेत रहेका स्वर्णिम वाग्लेले ४९ मत पाए

काठमाडौँ।

रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको मतदानको नतिजा आउन थालेको छ । प्रारम्भिक चरणमा खुलातर्फको नतिजा आइरहेको छ । सुरूमा प्रवासतर्फको मतगणना भइरहेको छ । खुलाबाट ६४ जना केन्द्रीय सदस्य चुनिनेछन् । जसका लागि २ सय ४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

कसले कति पाए मत ?

स्वर्णिम वाग्ले – ४९

सोबिता गौतम – ४७

तोसिमा कार्की – ४५

राजिव खत्री – ४४

रञ्जु दर्शना – ४४

मनिष झा – ४४

विपिन आचार्य – ४३

रमेश प्रसाईं – ४३

सागर ढकाल – ४३

शिशिर खनाल – ४३

इन्दिरा राना – ४३

कबिन्द्र बुर्लाकोटी – ४३

निशा डाँगी – ४३

हरि ढकाल – ४३

गणेश पराजुली – ४३

यज्ञमणि न्यौपाने – ४३

गणेश कार्की – ४१

पुकार बम – ४०

समीक्षा बाँस्कोटा – ४०

जगदीश खरेल – ३९

रीमा विश्वकर्मा – ३५

सुलभ खरेल – ३५

सस्मित पोखरेल – ३१

ज्वाला संग्रौला – ३०

लिमा अधिकारी – ३०

विराजभक्त श्रेष्ठ – २९

मिलन लिम्बु – २८

राजुनाथ पाण्डे – २८

अनुष्का श्रेष्ठ – २७

हिमेश पन्त – २७

विजय जैरू – २७

अरनिको पाँडे – २६

खगेन्द्र सुनार – २५

कुशुम महर्जन – २५

बब्लु गुप्ता – २४

क्रान्तिशिखा धिताल – २३

उत्तमप्रसाद पौडेल – २३

रहबर अन्सारी – २२

गिता चौधरी – २१

यामप्रसाद श्रेष्ठ – २१

ई. जगदीश खरेल – २१

आशिका तामाङ – २०

सुशान्त वैदिक – १९

शिव नेपाली – १८

रुपक घिमिरे – १७

पुनम अग्रवाल – १७

कामिनी चौधरी – १७

इन्द्रजितप्रसाद महतो – १६

कोसिस कोइराला – १६

प्रदिप विष्ट – १६

अशोक चौधरी – १६

प्रकृति ढकाल – १५

रामजी यादव – १५

प्रकाशचन्द्र परियार – १५

अंकिता ठाकुर – १४

समिना मिया – १४

अभिजित गुप्ता – १३

कृष्ण भेटवाल – १३

राजभक्त महर्जन – १३

धनञ्जय रेग्मी – १२

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