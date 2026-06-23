रास्वपाले फेर्‍यो राजनीतिक सिद्धान्त, अब ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई मार्गदर्शक बनाउने

गीताञ्जली अधिकारी
९ असार २०८३, मंगलवार १९:४५
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चितवन। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त परिवर्तन गर्दै ‘संवैधानिक समाजवाद’को स्थानमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई अंगीकार गर्ने भएको छ। पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत जारी बन्दसत्रमा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले नयाँ वैचारिक दिशाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री बुर्लाकोटीले पार्टीले स्थापना कालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको संवैधानिक समाजवादको अवधारणालाई परिमार्जन गरी अब सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। उनका अनुसार बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश तथा जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न पार्टीले वैचारिक रूपान्तरण आवश्यक ठानेको हो।

रास्वपाको यो निर्णयलाई पार्टीको भावी राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ सिद्धान्तअनुसार पार्टीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, समान अवसर, सुशासन, विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समावेशी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। 

प्रतिवेदनमा राज्यका स्रोत र अवसरमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठन विस्तार, सदस्यता वृद्धि, जनसम्पर्क विस्तार तथा आगामी कार्यदिशाबारे पनि चर्चा गरिएको छ। पार्टी नेतृत्वले वैचारिक स्पष्टतासँगै संगठनलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

रास्वपाले पहिलो पटक आयोजना गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशभरबाट आएका हजारौं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको भावी नीति, कार्यक्रम र वैचारिक मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रतर्फको यात्रा रास्वपाको वैचारिक पुनर्परिभाषा हो। यसले पार्टीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक धारमा थप स्पष्ट वैचारिक पहिचान दिन सक्ने आकलन गरिएको छ।

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