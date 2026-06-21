गर्मीमा आँप खाँदा पेट दुख्ने वा पखाला लाग्ने किन हुन्छ? यस्तो छ कारण र सावधानी

काठमाडौं
गर्मी सुरु भएसँगै बजारमा आँपको बहार देखिन थाल्छ । धेरैजसो मानिसलाई आँप निकै मनपर्ने फल हो—कसैले चिसो आँप सिधै टोकेर खान्छन्, कसैले जुस, शेक वा मिठाईको रूपमा स्वाद लिन्छन् । स्वादिलो र पोषणयुक्त भए पनि केही मानिसलाई आँप खाएपछि पेटसम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ—जस्तै पेट दुख्ने, ग्यास हुने, पेट फुल्ने वा पखाला लाग्ने ।
तर स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आँप आफैंमा हानिकारक फल होइन । समस्या प्रायः यसको मात्रा, खाने तरिका र व्यक्तिको पाचन क्षमतामा निर्भर गर्छ । सीके बिर्ला अस्पतालकी क्लिनिकल पोषणविद् दीपाली शर्माका अनुसार सामान्य अवस्थामा सीमित मात्रामा आँप खाँदा पखाला वा पेट गडबडी हुँदैन ।
धेरै आँप खाँदा समस्या किन हुन्छ?
आँपमा फाइबर प्रशस्त हुन्छ, जुन पाचनका लागि राम्रो मानिन्छ । तर अत्यधिक फाइबर एकैपटक खाँदा पेटमा दबाब बढेर असहजता वा पखालासमेत हुन सक्छ । धेरै मानिसले एकैपटक ३–४ वटा आँप खाँदा यस्तो समस्या बढी देखिन्छ ।
प्राकृतिक चिनीको असर
आँपमा फ्रुक्टोज नामक प्राकृतिक चिनी हुन्छ । केही व्यक्तिको शरीरले यसलाई सजिलै पचाउन सक्दैन, जसले ग्यास, पेट फुल्ने र पेट दुख्ने समस्या ल्याउन सक्छ । कमजोर पाचन भएका व्यक्तिमा यो असर अझ बढी देखिन सक्छ ।
धेरै पाकेको आँप र असर
अत्यधिक पाकेको आँप स्वादिलो भए पनि केही व्यक्तिमा यसले एसिडिटी वा पेटमा जलन पैदा गर्न सक्छ । विशेष गरी खाली पेटमा धेरै खाँदा समस्या बढ्न सक्छ ।
कृत्रिम रूपमा पकाइएका आँप
केही ठाउँमा आँप छिटो पकाउन रसायन प्रयोग गरिन्छ । यस्ता आँपले पेट र आन्द्रामा असर पार्न सक्छन् र जलन वा असहजता गराउन सक्छन् । त्यसैले प्राकृतिक रूपमा पाकेका आँप छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ ।
सरसफाइ पनि महत्वपूर्ण
गर्मीमा फलफूल छिट्टै बिग्रिन्छन् । राम्रोसँग नधोइएको वा लामो समय खुल्ला राखिएको काटेको आँपमा ब्याक्टेरिया बढ्न सक्छ, जसले पेट दुख्ने, बान्ता वा पखालाको समस्या ल्याउन सक्छ । सडक किनारामा काटेर बेचिने फलफूलप्रति सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
आँप खाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
एकैपटक धेरै आँप नखानु
खानुअघि राम्ररी धुनु
काटेको आँप लामो समय खुल्ला नराख्नु
धेरै तेलिलो वा मसालेदार खानासँग नखानु
संवेदनशील पेट भए मात्रा मिलाएर खानु
आँप शरीरका लागि फाइदाजनक भिटामिन र पोषक तत्वले भरिएको फल हो । त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु आवश्यक छैन । सही मात्रा, सही तरिका र सफाइमा ध्यान दिएर खाँदा आँपले कुनै समस्या होइन, बरु स्वाद र स्वास्थ्य दुवै प्रदान गर्छ ।
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