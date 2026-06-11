बिमाबाट सवा करोड हत्याउन सुन पसल मालिककै ‘चोरी नाटक’ पर्दाफास

बुटवल ।
बुटवलको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र अमरपथस्थित तिनाउ सुनचाँदी पसलमा चोरीको घटना बारे रहस्य खुलासा भएको छ । सुनका गरगहना तथा काँचो सुन गरी करिब ८० तोला सुन हराएको भनि दाबी गरिएको यो घटनामा मुख्य योजनाकार पसल मालिक स्वयम् भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
सुन चाँदी पसलमा यही जेठ १७ गते राति भएको चोरी भएको थियो । घटनाबारे एक हप्ताको अनुसन्धानबाट चोरीमा पसलका सञ्चालक मालिक दीपक सेन्चुरी र कर्मचारी नवीन विकको संलग्नता पुष्टि भएको रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर शाहीले बताउनुभयो । चोरी भएको मध्ये ५ तोला सुन र २५ तोला चाँदी पसल मालिक दीपकको घरबाट बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक शाहीले बताउनुभयो । पसलका सञ्चालक दीपक सेन्चुरीले करिब ७० तोला बराबरको सुनका गहना, काचो सुन र चादी चोरी भएको प्रहरीलाई बताएका थिए ।
रातको समयमा पसलको च्यानल गेटको ताला खोलेर सटरलाई एक फुट माथि तानेर चोर भित्र पसेको र सुन र गहना राखिएको लकरको तालालाई करिब ५० वटा फरक फरक चाबी प्रयोग गरेर लकर खोली सुन र गहना लिएर गएको पाइएको थियो । चोरी हुँदाको समयमा पसल सञ्चालक दीपक सेन्चरी पोखरा गएको प्रहरीलाई बताए पनि अनुसन्धानबाट उनी बुटवलमा रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । पसलको सिसिटीभी क्यामेरा बिग्रेको समयमा चोरी भएकाले घटना शंकास्पद देखिएको प्रहरीको अनुमान थियो ।
चोरीको घटना जेठ १७ गते राति भए पनि दीपकले आफू पोखराबाट फर्किँदै गरेको बताएर सोमबार सांझ अबेर प्रहरीलाई चोरीबारे जानकारी गराएका थिए ।
चोरीको घटना पछि पसल सञ्चालकले एक करोड ४६ लाख ९४ हजार सात सय बरावरको सुनचाँदीका गरगहनाहरु चोरी भएको बताएका थिए । पसलको बिमा दाबी गर्न र अन्य मानिसहरुले पसलमा राख्न दिएको सुन र पैसा फिर्ता गर्न नपर्ने सोची योजनावद्ध रुपमा चोरीको नाटक गरेको हुदाँ दीपक र नबिन विकलाई पक्राउ गरी अपराधिक विश्वासघात मुद्दामा म्यादथप भई थप अनुसन्धान भई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डी एस पी निशान्त श्रीवास्तवले बताउनुभयो ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।उक्त पसल भाडाको सटरमा करिब ४० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको थियो । पसलमा एकजना आफन्त र एकजना कामदार गरी दुई जना कर्मचारी थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पसलको सिसिटिभी क्यामेरा बिग्रेको जानकारी भएको व्यक्तिको घटनामा संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको थियो ।
सोही अनुसार प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्दा सञ्चालक र आफन्तसमेत रहेका कर्मचारी नवीनको नै संलग्नता भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रीवास्तवले बताउनु भयो । सिसिटिभि फुटेजको सहयोगले दीपक र नवीन चोरीमा संलग्न भएको पता लगाउन सकिएको प्रहरीले बताएको छ ।
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