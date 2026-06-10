हिमालदेखि इतिहाससम्मका १० रहस्यमय कथा

काठमाडौं ।
हिमालको छायाँ, पुराना गुफा, मौन नदी र इतिहासका पानामा अझै नखुलेका रहस्यहरू बोकेको देश हो नेपाल। यहाँ समय कहिलेकाहीँ आफैं रोकिन्छ जस्तो लाग्छ, र केही घटनाहरू यस्ता छन् जसले आजसम्म पनि वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र सामान्य मानिसलाई अचम्ममा पारिराखेका छन्। नेपालको भूगोल मात्र होइन, यसको इतिहास पनि रहस्यले भरिएको छ। यहाँ प्रस्तुत छन् देशका १० चर्चित र रहस्यमय घटनाहरू—जसले अझैसम्म पनि स्पष्ट उत्तर पाउन सकेका छैनन्।
यतीको कथा
हिमालको अदृश्य प्राणी सगरमाथा क्षेत्र आसपास वर्षौंदेखि यती (बर्फमानव) देखिएको दाबी गरिँदै आएको छ। विदेशी आरोहीदेखि शेर्पासम्मले ठूलो पाइलाका निशान र अज्ञात आवाजको वर्णन गरेका छन्। तर आजसम्म यतीको ठोस प्रमाण भेटिएको छैन। विज्ञान मौन छ, तर कथा अझै जीवित छ। रोङबुक गुम्बाको हराएको ध्वनि सगरमाथा आधार शिविर नजिकको पुरानो गुम्बाबाट एक समय अनौठो घण्टीको आवाज सुनिन्थ्यो भन्ने स्थानीयको भनाइ छ। तर केही दशकअघि त्यो आवाज एकाएक हरायो। गुम्बा अझै उही छ, तर आवाज छैन—रहस्य मात्र बाँकी छ।
रारा तालको डुब्दो उज्यालो
रारा तालमा राति कहिलेकाहीँ पानीमाथि अनौठो उज्यालो देखिने स्थानीयको भनाइ छ। वैज्ञानिकहरूले यसलाई प्राकृतिक परावर्तन भने पनि स्थानीय बासिन्दा अझै ‘तालको आत्मा’ भन्ने विश्वास गर्छन्। लुम्बिनीको अनौठो मौनता बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा केही स्थानहरूमा आवाज अस्वाभाविक रूपमा हराउने अनुभव पर्यटकहरूले गरेका छन्। केहीले यहाँ अत्यधिक शान्त वातावरण मात्र होइन, ‘गहिरो आध्यात्मिक ऊर्जा’ महसुस गर्ने दाबी गर्छन्। पाताले गुफाको हराएको पर्यटक घटना मुस्ताङस्थित पाताले गुफामा प्रवेश गरेका केही पर्यटकहरू हराएको वा दिशाहीन भएको घटना विगतमा रिपोर्ट भएका छन्। स्थानीयहरूका अनुसार गुफाको भित्री भाग अझै पूर्ण रूपमा अन्वेषण भएको छैन।
काठमाडौ उपत्यकाको ‘अदृश्य पुराना शहर’ कथा
ऐतिहासिक रूपमा काठमाडौ उपत्यकामा पुराना सभ्यता जमिनमुनि दबिएको विश्वास गरिन्छ। पुरातत्वविद्हरूले उत्खनन गर्दा पुराना संरचना फेला पारे पनि अझै धेरै संरचना जमिनमुनि रहेको अनुमान छ। गोसाइँकुण्डको रात्री रोदन धार्मिक महत्वको गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा राति कहिलेकाहीँ रुवाइ जस्तो आवाज सुनिन्छ भन्ने स्थानीय विश्वास छ। वैज्ञानिक रूपमा हावा र भूगोलको प्रभाव भनिए पनि स्थानीयहरू यसलाई आध्यात्मिक संकेत मान्छन्।
चितवनको ‘हराउँदै गरेको बाटो’
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केही पुराना बाटाहरू अचानक हराएको वा दिशाहीन भएको घटना ट्रेकिङ गर्नेहरूले बताएका छन्। घना जंगल र नदी प्रणालीका कारण दिशा भ्रम हुने भए पनि केही घटना अझै सुल्झिएको छैन ।
लाङटाङ उपत्यकाको ‘एकै रातमा हराएको गाउँ’
२०७२ को भूकम्पले लाङटाङ गाउँ ठूलो रूपमा प्रभावित भए पनि केही पुराना कथाहरूमा एक गाउँ पुरै रातमै हराएको उल्लेख पाइन्छ। यो ऐतिहासिक विवरण र स्थानीय कथाबीच अझै स्पष्टता छैन।
मकालु–बरुण क्षेत्रमा देखिएको अनौठो प्रकाश
मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा राति आकाशमा अनौठो प्रकाश देखिएको आरोहीहरूले बताएका छन्। यसलाई वैज्ञानिकहरूले वातावरणीय प्रतिबिम्ब भने पनि स्थानीयहरू अझै यसलाई रहस्यमय घटना मान्छन्। रहस्य र वास्तविकताको बीचमा नेपाल नेपाल केवल भूगोल होइन, रहस्यहरूको संग्रहालय पनि हो। यहाँका हिमाल, ताल, गुफा र पुराना बस्तीहरूले अझै धेरै कथा लुकाइरहेका छन्।
केही घटनाहरू विज्ञानले व्याख्या गरेको छ, केही अझै प्रश्न बनेर उभिएका छन्। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, नेपालको रहस्य नै यसको आकर्षण हो। यही रहस्यले संसारभरका अनुसन्धानकर्ता, पर्यटक र साहसिक यात्रीलाई यहाँ तानिरहन्छ। र सायद, यी रहस्यहरू पूर्ण रूपमा कहिल्यै खुल्ने छैन किनभने नेपालको पहिचान नै अलिकति अनुत्तरित प्रश्नहरूमा लुकेको छ।
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