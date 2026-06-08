छैटौँ पटक विश्वकप खेल्न तयार रोनाल्डो, मेसी र ओचोआ

क्यानाडा, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त भूमिमा आयोजना हुन लागिरहेको सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले विश्व फुटबल प्रतियोगितामा एउटा यस्तो अभूतपूर्व र सनसनीपूर्ण कीर्तिमान रच्न लागिरहेको छ, जसको कल्पनासमेत यसअघि कसैले गरेको थिएन । सिंगो फुटबल इतिहासमै पहिलो पटक तीन जना असाधारण फुटबलरहरूले एकैसाथ आफ्नो छैटौँ विश्वकप खेल्दै इतिहासलाई नयाँ स्वरूप दिँदैछन् । पोर्चुगिज फुटबलका ढुकढुकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेन्टिनाका फुटबल जादुगर लियोनेल मेसी र मेक्सिकोका संकटमोचक गोलकिपर गुइलेर्मो ओचोआ आफ्नो देशको गौरवमय झण्डा बोक्दै अकल्पनीय रूपमा छैटौँ पटक विश्वकपको महामञ्चमा उत्रिन पूर्ण रूपमा तयार भएका छन् ।
सन् २००६ मा जर्मनीको मैदानबाट एकसाथ उदाउँदा युवा प्रतिभाका रूपमा आफ्नो पहिलो विश्वकप यात्रा सुरु गरेका यी तीनै नायकहरू दुई दशक लामो उतारचढावपूर्ण यात्रा पार गर्दै आज विश्व फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगितामा ओतप्रोत भई एउटा अजम्बरी शक्तिका रूपमा उभिएका छन् । यो ऐतिहासिक कोशेढुङ्गालाई एकैसाथ स्पर्श गरे तापनि तीनै जना महानायक यस पटक विल्कुलै फरक, आकर्षक र रोमाञ्चक कथाका साथ मैदानमा उत्रिने तरखरमा छन्, जसले विश्वभरका करोडौँ फुटबल प्रेमीहरूलाई अहिले नै रोमाञ्चित बनाइसकेको छ ।
उमेरले ४१ वर्षको पाको खेलाडी भइसक्दा पनि पोर्चुगिज टोलीमा आफ्नो बलियो साम्राज्य जमाउन सफल क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उपस्थिति उनको अभूतपूर्व, कठोर शारीरिक सुगठन र लोमहर्षक अनुशासनको एउटा जीवन्त र बलियो प्रमाण हो । यस विश्वकपलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय खेलजीवनको अन्तिम वैश्विक मञ्च घोषणा गरिसकेका रोनाल्डो केवल टोलीको संख्या बढाउन वा टोलीको शोभा बढाउन मात्र उत्तर अमेरिका पुग्ने छैनन्, उनी अहिलेसम्म आफ्नो भव्य करियरमा हात पार्न नसकेको एक मात्र सुनौलो र ऐतिहासिक विश्वकप ट्रफी उचालेर सानसँग बिदा हुन कम्मर कसेर लागेका छन् ।
अर्कोतर्फ, सन् २०२२ मा कतारको भूमिमा आफ्नो खेलजीवनको सबैभन्दा ठूलो र अधुरो सपना पूरा गरिसकेका अर्जेन्टिनी फुटबलका सम्राट लियोनेल मेसी भने यस पटक कुनै पनि मानसिक दवाब वा तनावबिना एउटा सुखद र ऐतिहासिक विजय यात्राको उत्सव मनाउन मैदानमा देखिँदैछन् । फुटबल इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विश्वकप खेल खेल्ने सर्वकालीन कीर्तिमानधारी मेसी, साविक विजेता अर्जेन्टिनालाई पुनः विश्वविजेता बनाउने र आफ्नो वैश्विक साम्राज्यको कडा रक्षा गर्ने टोलीको महाअभियानमा एक अब्बल, शान्त र कुशल सारथीका रूपमा कप्तानीको कमान्ड सम्हालिरहेका छन् ।
यही विश्वप्रसिद्ध भिडमा सह–आयोजक मेक्सिकोका ४० वर्षीय भेट्रान गोलरक्षक गुइलेर्मो ओचोआको कथा झनै कौतुहलतापूर्ण र सनसनीपूर्ण ढंगले अगाडि आएको छ । रोनाल्डो र मेसी आ–आफ्नो टोलीका स्वतः स्फूर्त गोल मेसिन र प्रहारक भइरहँदा, ओचोआ भने मेक्सिकन टोलीको संकटमोचक, ढाल र भित्री खम्बाका रूपमा रहेका छन् । जसको क्लब फुटबल यात्रा जतिसुकै उतारचढावले भरिएको भए पनि विश्वकपको उज्यालो प्रकाशमा आउनासाथ उनी विपक्षीका लागि एउटा अभेद्य र अपराजेय पर्खालमा परिणत भइदिन्छन् । यसरी यो अद्भूत त्रिमूर्तिले २०२६ को फिफा विश्वकपको मैदानमा पाइला टेक्नासाथ जर्मनीका लोथर माथाउस, मेक्सिकोका राफेल मार्खेज र एन्टोनियो कार्बाजल जस्ता पाँच वटा विश्वकप खेलेका पुराना दिग्गजहरूको विशिष्ट एलिट समूहलाई समेत पछि पार्नेछन् ।
गम्भीर चोटपटक, टोलीको निरन्तर फेरिँदो समीकरण र बढ्दो उमेरको प्रभावले सामान्य खेलाडीहरूलाई ३५ वर्षको उमेर काट्नै धौ–धौ पर्ने यस आधुनिक तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा लगातार ६ वटा चार–वर्षीय कठिन चक्र पार गर्नु आफैँमा एउटा अलौकिक क्षमता र चरम अनुशासनको अनुपम संगम हो । सन् २०२६ को यो फिफा विश्वकप फुटबल अरू धेरै कुराका लागि याद गरिएला, तर पाको उमेरका रोनाल्डो, मेसी र ओचोआको यो त्रिकोणात्मक र प्रभावशाली उपस्थिति फुटबल इतिहासको एउटा यस्तो स्वर्णिम पुस्ताको दुर्लभ अध्याय बन्नेछ, जसको बराबरी गर्न सक्ने आगामी पुस्ता यो संसारले सायदै कहिल्यै देख्न पाउनेछ ।
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