टिकटकमार्फत विवादमा तानिएकी तुलसा अधिकारी जेल चलान

काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत चर्चामा आएकी तुलसा अधिकारीलाई अदालतको आदेशपछि जेल चलान गरिएको छ।
अधिकारीलाई केही समयअघि थाइल्यान्डको बैंककबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको दाबी गरिएको छ। उनीविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ।
अधिकारीलाई नेपाल ल्याएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसपछि भएको थुनछेक बहसका आधारमा अदालतले उनलाई जेल चलान गर्ने आदेश दिएको बताइएको छ।
यद्यपि, उनीमाथि लगाइएका आरोप, पक्राउको कारण र अदालतको आदेशसम्बन्धी विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। सम्बन्धित निकायले आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेपछि थप विवरण खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्चामा आएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी कानुनी कारबाही र नियमनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
बैंककबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएकी टिकटककर्मी तुलसा अधिकारी अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि जेल चलान।
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