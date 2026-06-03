काठमाडौँ ।
नेपालमा हाल उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। यसका कारण गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बादल लागेको छ भने केही स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो पहाडी र हिमाली भूभागका थोरै स्थान तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराईका एक–दुई स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। साथै कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो दिन रहने अनुमान गरिएको छ।
आज राति अधिकांश तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ भने केही हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
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