उपचार अभावमा संघर्षरत ८ वर्षीया श्रीयान्स पराजुलीको जीवन बचाइदिन सहयोगको अपिल

काभ्रे ।
आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित एक बालकको जीवन बचाउन परिवारले सहयोगको याचना गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाक ४ वर्षीय श्रीयान्स् पराजुली लामो समयदेखि गम्भीर स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन्। चिकित्सकहरूले उनको निरन्तर उपचार आवश्यक रहेको बताए पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण परिवार उपचार खर्च जुटाउन असमर्थ बनेको छ।
बुबा श्रीराम पराजुली कृषि पेशामा आबद्ध छन्। सामान्य खेतीपातीबाट प्राप्त आम्दानीले परिवारको दैनिकी चलाउनसमेत कठिन भइरहेको अवस्थामा छोराको उपचार खर्च जुटाउन नसकिएको परिवारले जनाएको छ। परिवारमा श्रीमान्–श्रीमतीसँगै दुई सन्तान रहेका छन्। घरको आर्थिक स्रोत सीमित भएकाले उपचारका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ।
परिवारका अनुसार श्रीयान्स् लामो समयदेखि स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन्। उपचारका क्रममा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा जाँच तथा उपचार गरिए पनि थप उपचारका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर, दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेको परिवारका लागि उक्त खर्च जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
बालकको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न समयमै उपचार आवश्यक भएकाले परिवारले विभिन्न संघसंस्था, समाजसेवी, दातृ निकाय तथा देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। “हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं, तर उपचार खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन। छोराको जीवन बचाउन सहयोग गरिदिनुहोस्,” परिवारको आग्रह छ।
स्थानीय बासिन्दाले पनि श्रीयान्स्को उपचारका लागि सहयोग अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। बालकको स्वास्थ्य उपचारमा आवश्यक रकम संकलन गर्न सामाजिक तथा मानवीय सहयोग अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बालबालिकाले उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोगी हातहरू अगाडि बढ्नुपर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ।
श्रीयान्स्को उपचारका लागि सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। सानो–सानो सहयोगले पनि एक बालकको जीवन बचाउन ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
मानवीय संवेदना र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै सहयोगी मनहरू एकजुट भएमा दिक्षिताले नयाँ जीवन पाउने आशा परिवारले गरेको छ। जीवनको कठिन मोडमा पुगेका एक बालकको उपचारका लागि सबै पक्षबाट सहयोग जुट्न सकेमा उनको स्वास्थ्यमा सुधार आउनुका साथै परिवारमा पनि आशाको किरण पलाउनेछ।
आमा निता चालिसे पराजुली र बुबा श्रीराम पराजुली काभ्रेको मण्डन देउपुर १२ निवासी हुनुहुन्छ । बच्चा हरिसिद्दी अस्पतालको बाल शाखामा भर्ना गरी उपचार गराईरहेको अवस्था छ । सहयोगका लागी आमाको नाममा यो क्यूवार रहेको खाता संचालनमा रहेको छ । मनकारी दाताको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
सहयोगका लागि सम्पर्क:
मोबाइल नं.: ९८४५६१०८६४
“थोरै सहयोग, ठूलो जीवनदान” भन्ने भावनाका साथ श्रीयान्स् पराजुलीको उपचार अभियानमा सहयोग गर्न परिवारले सबैमा हार्दिक अपिल गरेको छ।
प्रतिक्रिया