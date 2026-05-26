प्रधानमन्त्री बालेनले सदनमा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अन्ततः प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न माग गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरेपछि सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने जानकारी दिएको हो ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारको कामकारबाही, गणतन्त्र दिवसको तयारी, सुशासन तथा विपक्षीले उठाएका प्रश्नबारे धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । यससँगै प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत समावेश गरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री सम्बोधनका लागि तयार रहेको जानकारी दिएको हो । त्यसपछि विपक्षी दल पनि केही लचिलो बनेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा सम्बोधन नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी भएका थिए । तर संसदमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर धारणा राख्ने तयारीलाई सत्तापक्षले “लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सदनको अवरोध हट्ने र नियमित कार्यसूची अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
