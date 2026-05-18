संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेकोमा गणेश पराजुलीद्वारा क्षमायाचना

काठमाडौँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपनेता एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले केही दिनअघि संसदको रोस्टमबाट व्यक्त गरेका आफ्ना शब्दहरूका कारण पर्न गएको असरप्रति क्षमायाचना गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको हालैको बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय मर्यादाको पालना र सभामुखको आदेशप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उक्त दुःख व्यक्त गरेका हुन्। सो अवसरमा उनले संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख स्वर्गीय सुवास नेम्वाङलाई स्मरण गर्दै उहाँले सिकाउनुभएको संसदीय अभ्यास र मर्यादाको पाठले आजको प्रक्रियामा मार्गनिर्देश गरेको बताए ।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । उनले सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नेपालको २०१६ सालको पहिलो संसदीय अभ्यास हुँदै हालसम्मका सातवटा नियमावलीहरूको विकासक्रमको चर्चा गरे। उनले यो मस्यौदाले संसदीय प्रक्रियालाई अझ बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको समेत स्पष्ट पारे ।

सभापति पराजुलीले भने, ‘सदनको रोस्टमबाट व्यक्त भएका मेरा केही शब्दहरू असंसदीय र अशिष्ट भएको भनी प्रश्न उठेपछि सम्माननीय सभामुखज्यूले ती शब्दहरू हटाउन दिनुभएको आदेशलाई म उच्च सम्मान गर्दछु। मेरा शब्दका कारण आम जनतामा पर्न गएको असर र दुःखप्रति म गहिरो क्षमायाचना व्यक्त गर्दछु।’

नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) बमोजिम गठित १५ सदस्यीय मस्यौदा समितिले तयार पारेको यो नियमावलीमा सबै राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहमति रहेको उनले जानकारी दिए । नियमावलीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा १७ जना सांसदहरूले आफ्ना धारणा र सुझावहरू राखेका छन् । पराजुलीले सांसदहरूबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई धन्यवाद दिँदै नियमावलीलाई थप समृद्ध बनाउन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।

सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएसँगै नियमावलीमाथि संशोधन प्रश्ताव पेस गर्न ७२ घण्टाको समय सीमा प्रारम्भ भएको छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूलाई समितिमा पुनः छलफल गरिने र संशोधनहरू परेपछि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

