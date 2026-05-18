अम्प्युटी फुटसलमा कर्णाली च्याम्पियन

काठमाडौं।

निर्मला फाउण्डेसनको आयोजनामा बागमती प्रदेश अम्प्युटी फुटसल च्याम्पियनसिपको उपाधि कर्णाली प्रदेशले जितेको छ । काठमाडौंस्थित हाइवे फुटसलमा आयोजित प्रतियोगितामा सर्वाधिक ४ अंक जोड्दै कर्णालीले उपाधि जितेको थियो ।

तीन टोली सहभागिताको उपाधि जितेसँगैं कर्णालीले २५ हजार रुपियाँ प्राप्त ग¥यो । यस्तै, दोस्रो भएको बागमती प्रदेशले १५ हजार र तेस्रो भएको गण्डकी प्रदेशले १० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।

प्रतियोगितामा कर्णालीका सुदीप चापागाईं उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । उनले सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्डसमेत जिते । उत्कृष्ट गोलरक्षकको पुरस्कार पनि कर्णालीकै चेतनारायण खनालले प्राप्त गरे । तीनै विधाका विजेताले जनही पाँच हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

प्रतियोगिताले अम्प्युटी खेलाडीहरूको क्षमता, आत्मविश्वास र खेलप्रतिको समर्पण उजागर गर्दै समावेशी खेलकुद विकासमा सकारात्मक सन्देश दिएको आयोजकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com