स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशकमा डा. अनुज भट्टचन

काठमाडौं।
अनुज भट्टचनलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. भट्टचनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित विभागको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी तोकेकी हुन् ।
डा. भट्टचन हालसम्म इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनी स्वास्थ्य सेवातर्फ एघारौँ तहका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागीय नेतृत्वमा निरन्तरता कायम राख्न तथा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित हुन नदिन उनलाई पूर्ण अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर ढकालले लामो समय स्वास्थ्य उपचारका लागि बिदामा बस्नुपर्ने जानकारी गराउँदै गत २२ वैशाखदेखि डा. भट्टचनलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला विभागीय वरिष्ठताको आधारमा अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर पछिल्लो मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि डा. भट्टचनले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित विभाग सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यवाहक र निमित्त जिम्मेवारीबीच अधिकारको दायरामा फरक हुने भएकाले विभागीय निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पूर्ण अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशक तोकिएको हो । डा. भट्टचनले पनि आफूले सोमबार जिम्मेवारीसम्बन्धी पत्र बुझेर काम सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख तीनवटै विभाग अहिले निमित्त महानिर्देशककै नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसलाई प्रशासनिक स्थायित्व र नेतृत्व व्यवस्थापनको दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा श्यामबाबु यादवलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसैगरी हालकी मन्त्री मेहताले औषधि व्यवस्था विभागमा शिवानी खड्गीलाई निमित्त महानिर्देशक तोकेकी छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग गरी मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन प्रमुख विभाग अहिले निमित्त प्रमुखमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य प्रशासन क्षेत्रमा यस अवस्थालाई अस्थायी नेतृत्व व्यवस्थापनका रूपमा हेरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थायी नेतृत्व नियुक्तिको आवश्यकता रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विभागीय कामकारबाही नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथा आवश्यक प्रशासनिक निर्णयहरू निरन्तर भइरहेको बताएका छन् ।
