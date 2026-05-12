अर्घाखाँची बस दुर्घटना अपडेट : मृतककाे संख्या ४ पुग्याे

अर्घाखाँची।
अर्घाखाँचीको पाणिनी–८ पालीमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ ।पर्वतबाट अर्घाखाँची सुपा देउराली दर्शनका लागि आएको ग १ ध ५०४ नम्बरको बस फर्कने क्रममा दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायव उपरिक्षक दिवस बहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
मृतक मध्ये पोखरा १९ कास्की निवासी ७८ वर्षीय रोममाया बस्नेत, पर्वत मोदी ५कि अन्दाजी ५० वर्षीय बिन्दु कुवर,सोही ठाउँ कि ५० वर्षीय कोशिला रेग्मीको मृत्यु भएको बताएको छ।
मृतक मध्ये १ जनाको परिचय खुल्न बाकी रहेको उनको भनाइ छ। अर्घाखाँची अस्पताल सन्धिखर्कमाका निमित्त प्रमुख डक्टर खगेन्द्र आचार्यका अनुसार यस्तै घाइते हुनेमा पर्वत जिल्ला मोदी ५ का दिपा पौडेल, विष्णु केसी, देवबहादुर क्षेत्री सुन्तली कुँवर, उमा पौडेललाई थप उपचारको लागि भैरहवा रेफर गरिएको छ । यस्तै पर्वतको मोदी५की राधिकाको अवस्था सामन्य रहेको र अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाएको छ ।
१२ जनालाई उपचारको लागि पाल्पा रिफर गरिएको छ भने अन्यको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भैरहेको बताएको छ ।बसमा २९ जना यात्रु थिए ।बस ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको बताएको छ ।बस सडक देखि करिव १सय४०मिटर तल खसेको हो।
