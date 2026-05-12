केन्द्रीय समिति विस्तारप्रति डा. शेखर असन्तुष्ट, कांग्रेस एकतामा जोड

काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला ले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार बिना परामर्श गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले १९ जनाको मनोनयनले पार्टीको बृहत्तर एकतामा ठेस पुगेको बताएका छन् ।
कोइरालाले कांग्रेसको समग्र एकता राष्ट्रकै आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै गुट–उपगुट अन्त्य गरी सामूहिक भावना र साझा विचारबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले विगतको निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई नयाँ सोच र नागरिकमैत्री राजनीति अपनाउन प्रेरित गरेको पनि बताएका छन् ।
उनले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा जनविश्वास जित्न नसके कांग्रेसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
साथै, १४औं महाधिवेशनपछि नवीकरण तथा वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताको आधारमा १५औं महाधिवेशनलाई “एकता महाधिवेशन” का रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
